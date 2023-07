Elisabetta Gregoraci, è polemica per l’abito nero a Battiti Live 2023/ Web scatenato: “Devi girare un p*rno?”

Elisabetta Gregoraci, scoppia la polemica per l’abito nero a Battiti Live 2023

Elisabetta Gregoraci ha scatenato apprezzamenti ma anche molte critiche a causa dell’abito indossato per l’esordio a Battiti Live 2023. L’ampia scollatura non è affatto piaciuta a molti telespettatore, che hanno deciso di farlo sapere alla diretta interessata sotto l’ultimo post pubblicato su Instagram. Nel video in questione, Elisabetta indossa proprio l’abito della polemica, il cui prezzo e marchio trovate qui.

Commenti molto forti quelli ricevuti dalla conduttrice, il cui abito super sexy è parso a molti eccessivo e, soprattutto, inadatto alla conduzione di una prima serata su Italia 1. Un fiume di critiche alle quali Elisabetta ha deciso per ora di non replicare.

Elisabetta Gregoraci, fiume di critiche per l’abito ‘troppo hot’: “Volgare”

Ma cosa le hanno scritto di così forte alcuni follower? Ecco i commenti più pesanti ricevuti da Elisabetta Gregoraci per il suo abito alla prima di Battiti Live: “Ma devi andare a girare un porno con Rocco Siffredi invece che condurre una show in prima serata su Italia, hai sconvolto mio figlio di 6 anni ho dovuto cambiare canale…”, ha scritto un utente. “Volevi levare la scena ai cantanti? Ovvio che ti sei vestita cosi per far “parlare il gossip”, ha scritto un altro. E ancora: “Abito volgare non mi è piaciuta strano perché la adoro sempre non è da lei”, “Quel vestito non ha fatto ascoltare nemmeno mezza canzone a quel poveretto di mio marito!“. E infine: La classe è altrove.. manca la parte del vestito davanti e immaginare non serve il nudo è gratuito. Gratis! Poteva evitare dai…”

