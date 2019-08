Elisabetta Gregoraci/ Fisico mozzafiato e un solo “uomo” nella sua vita…

Non poteva che essere bollente l’estate di Elisabetta Gregoraci e non di certo per le alte temperature percepite in tutta l’Italia. La vediamo infatti sui social in diversi scatti più che seducenti, ora con una semplice vestaglia in cotone traforato, in grado di coprire parzialmente solo il seno e l’addome, ora in bikini. In questo caso è il suo lato B che risalta all’occhio, anche se l’intento di Elisabetta era più che altro mostrarsi in tutto il suo splendore mentre perlustra il fondale marino con maschera e boccagli. Non è di certo il bikini rosa scuro a far impazzire i fan, quanto il suo fisico da sirena e la dimostrazione per una fan in particolare dell’esistenza del “bronzo di Riace femminile. Stupenda. Un’opera d’arte”, scrive fra i commenti. Clicca qui per guardare il post di Elisabetta Gregoraci.

Anche se la conduttrice ha ormai chiuso i battenti della sua ultima impresa lavorativa, avremo modo di rivederla ancora una volta su Italia 1 questa sera, mercoledì 28 agosto 2019, grazie a Battiti Live Compilation. Come accade ogni anno, la kermesse estiva ritornerà sul piccolo schermo per mostrarci ‘il meglio di’, tutti i momenti più significativi avvenuti sul palco. Un ruolo di rilievo non potrà che essere consegnato proprio alla Gregoraci che con la sua nota maestria, ha portato a casa un nuovo successo.

Elisabetta Gregoraci: vacanze già terminate

Vacanze già terminate per Elisabetta Gregoraci a quanto pare. Dopo aver vissuto diversi giorni immersa in relax e tanto mare, la conduttrice calabrese è ritornata a calcare le scene in occasione della Notte Blu 2019 che si è tenuta a Terracina lo scorso 26 agosto. Un piccolo restauro prima di presentarsi al pubblico, scopriamo su Instagram, per poi ritrovarsi con un problema di outfit. Non si tratta di certo dell’abito sbagliato oppure di una scucitura imprevista, ma di come non sia riuscita ad allacciare il vestito turchese da sola. Lo svela la stessa Gregoraci sui social, condividendo un selfie fatto in bagno. Locale che a quanto pare affaccia in modo diretto sulla cambina armadio, organizzatissima e piena di indumenti e cuscini. Clicca qui per guardare la foto di Elisabetta Gregoraci.

In questi ultimi giorni la conduttrice ha scelto inoltre di rompere il silenzio su un argomento scottante e finora rimasto tabù: Flavio Briatore e la possibilità che scatti un ritorno di fiamma fra i due. I due infatti sono stati paparazzati in Sardegna e a Capri alcune settimane fa, ricorda DiLei, ma a quanto pare non ci sarebbero state scintille romantiche. “Sono una persona concentrata sulle proprie priorità”, ha sottolineato durante il suo intervento per smentire che con Briatore ci possa essere un nuovo decollo. “Nathan è l’assoluto che muove tutto”, ha continuato parlando del figlio nato dal suo matrimonio con l’imprenditore, “e poi il lavoro: molto importante anche per la mia identità. Senza mi sentirei persa”, ha concluso.

Elisabetta Gregoraci: Stupenda tra le onde

