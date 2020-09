Elisabetta Gregoraci/ Foto sexy in intimo rosso per conquistare i fan prima del Grande Fratello Vip 2020

Elisabetta Gregoraci sarà fra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che entreranno nella casa questa sera, venerdì 18 settembre 2020. A distanza di pochi giorni dall’inizio della nuova edizione, anche la showgirl è pronta per varcare la fatidica Porta Rossa e farsi conoscere dal pubblico. Intanto la Gregoraci ha pensato bene di allietare i fan con diversi scatti sexy pubblicati su Instagram. Uno in particolare la mostra in lingerie, un total red passion che ha spezzato più di qualche cuore. “Ecco fatto… entri così venerdì?”, chiede un utente tra i commenti. “Che dici?“, risponde la diretta interessata. Clicca qui per guardare la foto di Elisabetta Gregoraci. Nello studio di Alfonso Signorini c’è già chi è pazzo di gelosia: Antonella Elia, adesso in qualità di opinionista, ha storto il naso quando il collega Pupo ha rivolto degli apprezzamenti ad Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci, perché ha accettato di fare il Gf Vip?

Quali sono i motivi ad aver spinto Elisabetta Gregoraci a tardare il suo ingresso al Grande Fratello Vip 5? Una possibile chiave di lettura viene data da Dagospia: la showgirl sarebbe in attesa del terzo tampone che attesti la sua negatività al Covid-19. Il motivo è molto semplice, anche se tutti i concorrenti prima di partecipare al reality si sono dovuti sottoporre alla stessa routine. La Gregoraci infatti ha avuto modo di stare vicina all’ex marito Flavio Briatore, ricoverato tempo addietro per Coronavirus e per questo si sarebbe temuta ancora di più una possibile diffusione. Si tratta tuttavia di voci di corridoio non ancora confermate. Una volta entrata nella Casa, la showgirl potrebbe decidere di prendere di petto Patrizia De Blanck, che nei giorni scorsi non l’ha di certo mandata a dire sull’imprenditore. La Contessa infatti non ha visto di buon occhio la possibilità che mister Billionaire non avrebbe visto di buon occhio la partecipazione al reality della sua ex. “Se poi il suo ex marito è come Briatore”, ha detto la nobile, “lui non dovrebbe proprio avere voce in capitolo”. La Gregoraci deciderà di affrontare l’argomento?

Foto, Red Passion

Visualizza questo post su Instagram Red Passion 💋 . . @incantoofficial #incantoofficial #adv Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 16 Set 2020 alle ore 3:36 PDT





