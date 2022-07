Elisabetta Gregoraci: gaffe su Alvaro Soler a Battiti Live scompare/ Web in rivolta

Elisabetta Gregoraci e la gaffe su Alvaro Soler scomparsa su Italia 1

Battiti Live 2022 si è concluso con la tappa dello scorso 10 luglio registrata a Trani. Italia 1 ha cominciato a trasmettere i vari appuntamenti con lo show itinerante musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri in ritardo rispetto alla puntate in piazza. Ieri sera, in prima serata, Italia 1 ha trasmesso la quarta tappa da Gallipoli, quella che sui social aveva scatenato il web per la gaffe commessa da Elisabetta Gregoraci. Tra i cantanti in scaletta c’era anche Alvaro Soler che, per, per la Gregoraci era diventato Alvaro Soleil. Un errore, quello commesso dalla conduttrice che non era passato inosservato al pubblico che aveva seguito la diretta della tappa su Telenorba.

Elisabetta Gregoraci "Alvaro Soleil", gaffe in diretta e pioggia di critiche/ "Impara l'anno prossimo"

Ieri sera, però, durante la messa in onda della puntata sulle reti Mediaset, la gaffe commessa dalla Gregoraci è scomparsa scatenando nuovi commenti da parte del pubblico.

Web contro la scelta di Mediaset

Mediaset, con un lavoro sul montaggio e sull’audio, ha rimediato alla gaffe commetta da Elisabetta Gregoraci. La scelta di far scomparire la gaffe della Gregoraci era stata anticipata da Andrea Conti che, su Twitter, aveva scritto: “Spoiler. Questa sera a Battiti Live scomparirà il famoso “Alvaro Soleil”. Ascoltare per credere”. Spiler che si è poi rivelato veritiero e che ha scatenato la reazione del web che non ha gradito la scelta di Mediaset di correggere l’audio per nascondere la gaffe.

Elisabetta Gregoraci singole o eterna fidanzata di Briatore?/ Cerca nuovo amore ma "Gli uomini si spaventano"

In ogni caso, Battiti Live 2022 continua ad essere garanzia di successo per Italia 1 portando a casa ascolti altissimi. Elisabetta Gregoraci, da parte sua, si gode il successo ed ora anche l’estate.

Spoiler. Questa sera a #BattitiLive scomparirà il famoso “Alvaro Soleil”. Ascoltare per credere pic.twitter.com/fCGbwDb0yQ — Andrea Conti (@IlContiAndrea) July 26, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA