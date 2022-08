Elisabetta Gregoraci ha un fidanzato misterioso, chi è?/ “Si sarebbero visti…”

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo amore? L’indiscrezione del Settimanale Oggi

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo corteggiatore. In queste settimane si è parlato di un flirt con l’imprenditore Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise. A quanto pare però elisabetta avrebbe soltanto scambiato due chiacchiere in amicizia con Fratini e tra loro non ci sarebbe stato nessun flirt. A commentare l’indiscrezione era stato anche l’ex marito di lei, Flavio Briatore che aveva bollato come improbabile questa nuova frequentazione. Il giornalista Alberto Dandolo del Settimanale Oggi ha lanciato però in queste ore un nuovo scoop.

Elisabetta Gregoraci avrebbe uno spasimante misterioso con il quale si sarebbe intrattenuta in lunghe conversazioni telefoniche. Si tratterebbe di un ricco imprenditore quarantenne anche se al momento non si conosce l’identità del fortunato: “La showgirl calabrese, che con Briatore ha ancora un legame molto stretto, sta vivendo un rapporto di amicizia ‘speciale’ con un ricco imprenditore quarantenne”. Il nuovo corteggiatore di Elisabetta Gregoraci sarebbe lontano dalle dinamiche del mondo dello spettacolo. Per il momento manca una conferma da parte della Gregoraci che ha preferito mantenere il riserbo sulla sua vita privata. Stando a quanto riportato da Oggi, Elisabetta e l’uomo misterioso si sarebbero incontrati più volte a Forte dei Marmi e si sentirebbero quotidianamente al telefono. Cosa ci sarà di vero?

Elisabetta Gregoraci fidanzata con Giulio Fratini? In questi mesi si sono rincorse le indiscrezioni su un nuovo amore della bella conduttrice. A far scattare il sospetto di un flirt erano stati i loro incontri al Twiga, il locale che l’ex marito di Gregoraci Flavio Briatore ha insieme a Daniela Santanché a Forte dei Marmi. I due si sarebbero intrattenuti sul lettino in lunghe conversazioni e drink sorseggiati al tramonto. Un altro indizio che ha insospettito i fan di Elisabetta è stato il fatto che Giulio ha iniziato a seguire sui social il figlio Nathan Falco che ha ricambiato il segui.

Tali indizi andrebbero tutti verso la conferma di una relazione sentimentale tra Gregoraci e Fratini, ma adesso a spegnere i dubbi è proprio Flavio Briatore che ha commentato: “Non credo proprio”. Nonostante la separazione, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno mantenuto ottimi rapporti. Qualche tempo fa Briatore aveva dichiarato: “Ho solo necessità di passare del tempo con Falco ed Elisabetta. Perché anche se siamo separati resta la madre di mio figlio. Non mi interessa altro”. E ancora: “Alla base c’è la correttezza, l’amicizia dopo un rapporto d’amore deve continuare, dovremmo sforzarci tutti di fare in modo che sia così”.











