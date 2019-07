Elisabetta Gregoraci/ Il figlio Falco Nathan l’unico suo “uomo” nella sua vita!

Elisabetta Gregoraci e il figlio Falco Nathan sono più legati che mai!

Elisabetta Gregoraci non mette solo al centro il proprio lavoro, ma soprattutto la famiglia. In tv la possiamo vedere grazie a Battiti Live, che andrà in onda con la sua terza puntata nella prima serata di Italia 1 di oggi, mercoledì 24 luglio 2019. Sui social invece sono ben altri i colori che illuminano la sua quotidianità, a partire dal figlio Falco Nathan. I due sono legatissimi ed il ragazzino nato dalla sua unione con Flavio briatore, non perde occasione per stringersi forte alla sua mamma. Uno splendido scatto su Instagram li mostra entrambi a bordo barca in Costa Smeralda. Non si tratta dell’unica foto a due, visto che pochi giorni prima la Gregoraci ha pubblicato un collage di foto che la riprendono con il figlio. Questa volta direzione Gallipoli, dove i due sono sbarcati insieme in previsione del nuovo appuntamento con il programma firmato Mediaset. Date le registrazioni ancora in corso, il momento si riferisce all’appuntamento avvenuto in Salento appena un giorno fa, il penultimo dellattuale edizione del concerto itinerante. Clicca qui per guardare la foto di Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci: un piccolo presentatore d’eccezione

Elisabetta Gregoraci non ha bisogno di presentazioni, ma in queste ore ha scelto di affidare il memorandum di Battiti Live 2019 ad un piccolo presentatore d’eccezione. Sulle sue Storie di Instagram vediamo infatti il figlio Falco Nathan Briatore al fianco di due amici, pronto a ricordare al pubblico di seguire il programma. “Con mia mamma”, specifica ovviamente. Le giornate della Gregoraci intanto sono scandite da fitti appuntamenti, dagli shooting sui balconi residenziali delle case di Gallipoli fino agli scatti alla Purità della cittadina salentina. E molto altro ancora: in bikini oppure in accapatoio, con i capelli raccolti e con la coda di cavallo oppure sciolti al vento. Il look cambia a seconda dell’occasione, mentre non svanisce il sorriso sempre presente sul suo volto.

“C’era qualcuno”, commenta invece Caterina Balivo alcuni giorni fa, quando Elisabetta condivide sui social alcuni scatti fatti a Trani, meta dell’appuntamento di stasera. Alle spalle della padrona di casa infatti uno stuolo di fan pronti ad assaporare ogni attimo del concerto. “Grazie”, scrive invece Elisabetta aggiungendo un cuore nero. Non si tratta di un ringraziamento tiepido, come si può notare dal video che ha pubblicato nella stessa serata, quanto di un urlo senza fine che si unisce all’entusiasmo dei presenti. Clicca qui per guardare il post di Elisabetta Gregoraci.

Il viaggio in aereo

Ready to fly ✈️✈️Gallipoli arriviamo .. Battiti live 💙

Grazie Trani

Grazie Trani 🖤





