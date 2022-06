Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato?/ “Se c’è lo scoprirete. Gli uomini…”

Elisabetta Gregoraci, la verità sulla vita privata

Bellissima, innamorata del figlio Nathan Falco e ufficialmente single. Elisabetta Gregoraci è pronta a vivere un’estate itinerante con Battiti Live 2022. Sarà, infatti, ancora lei la padrona di casa, insieme ad Alan Palmieri, dello show musicale che, per tutta l’estate, porterà la musica nelle piazze della Puglia. Uno show che sarà trasmesso anche da Italia 1 e che porterà nuovamente la Gregoraci nelle case degli italiani. Concluso l’impegno con Battiti live, la Gregoraci si godrà le vacanze in compagnia del figlio, degli amici e della famiglia, ma al suo fianco ci sarà anche un nuovo amore?

Elisabetta, parlando della sua vita privata, ha raccontato che gli uomini hanno paura della sua forte personalità: sarà ancora così o nel suo cuore c’è finalmente un uomo che l’ha fatta innamorare? A svelare tutto è lei stessa.

Elisabetta Gregoraci: “Uomini? Qualche coraggioso c’è”

Elisabetta Gregoraci non si sbottona sulla vita privata, ma ammette di avere dei corteggiatori. “Qualche coraggioso c’è per fortuna”, racconta in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Chi. “Rimango una donna esigente che non si accontenta, ma non mancano i candidati”, aggiunge.

E sulla possibilità di uscire allo scoperto qualora dovesse trovare il principe azzurro conclude così: “Se c’è lo scoprirete. A volte gli uomini, quando stai per dare loro una chance cadono su piccole cose. Per questo, finora non mi avete ancora visto perchè ci sono prove da superare”.

