Elisabetta Gregoraci insulti per la gaffe su Frida Kahlo/ “Caciottara”, lei sbotta: “Idiota”

Elisabetta Gregoraci fa una gaffe e corregge il post ma il web non perdona

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, ma qualcosa è andato storto. La conduttrice di Battiti Live ha citato una frase di Frida Kahlo, iconica pittrice messicana del Novecento: “Se con un tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa”.

L’aforisma è stato allegato a una foto a mezzo busto della conduttrice che, però, ha scritto Grida Kahlo al posto del nome corretto suscitando l’ilarità del web. Oltre alle prevedibili battute sulla gaffe della conduttrice, arrivano anche gli insulti di un’utente: “Caciottara eri, caciottara rimani”. Pronta la risposta dell’ex gieffina che replica: “Idiota sei, idiota rimani“. Ma arrivano anche altri commenti: “Manco a copiare le citazioni. Totalmente capra, adoro”, qualcuno ironicamente scrive: “Pablo Bermuda”. Insomma, nonostante Elisabetta Gregoraci abbia poi corretto il post, i social non hanno perdonato l’errore.

Elisabetta Gregoraci è stata, di recente, paparazzata con Giulio Fratini in vacanza in atteggiamenti amoreggianti. Tra i due sembra esserci una relazione passionale, nonostante la conduttrice non abbia ancora confermato la storia.

Il settimanale Diva e Donna ha dato ulteriori dettagli sulla fuga d’amore estiva tra i due. “Elisabetta e Fratini sono insieme al Twiga, il celebre locale di cui Briatore è socio assieme a Daniela Santanchè. Poco dopo si sarebbero trasferiti a Noto, in Sicilia, in un resort di lusso dove avrebbero vissuto una sorta di luna di miele”. Secondo il settimanale i due “si vedono quando possono” e “passano giorni di passione” e relax insieme. Confermata o meno, tra i due sembra esserci una complicità che buca l’obiettivo e le cose, almeno per il momento, vanno a gonfie vele.

