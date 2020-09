Elisabetta Gregoraci “Nessun bacio per Pretelli!”/ “Non posso tornare a Montecarlo..”

ELISABETTA GREGORACI DICE NO AL BACIO CON PIERPAOLO PRETELLI?

“E’ veramente tenero con i suoi occhi da cerbiatto, forse si offenderà per questo ma è davvero tenero”, con queste parole Elisabetta Gregoraci ha spiegato quello che sente al fianco di Pierpaolo Pretelli che continua a corteggiarla in modo serrato e tenero ma sembra proprio che nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe non esserci altro. Come se questo non bastasse sembra che la stessa calabrese abbia tirato i remi in barca al grido di: “No, nessun bacio, non mi allarmare nessuno a casa sennò non torno più a Montecarlo”. Alcuni pensano che questa sua frase sia legata proprio al rapporto un po’ burrascoso con il suo ex nonché padre di suo figlio ma altri ancora vedono in lei davvero poco interesse nei confronti di Pierpaolo Pretelli che non è il suo tipo, almeno non in confronto al suo ex marito. Ma si può davvero passare da Briatore ad un ragazzo giovane come Pierpaolo?

A MATTINO5 GLI OPINIONISTI COMMENTANO LA STORIA TRA PIERPAOLO PRETELLI ED ELISABETTA GREGORACI E…

A Mattino5 si parla di quello che è successo ieri e, soprattutto, dello strano rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli su cui molti hanno dei dubbi a cominciare dal pubblico che vede in lei un affetto fraterno proprio come Pupo ha cercato di farle dire ieri sera. A prendere la parola nel salotto di Federica Panicucci è Biagio d’Anelli che racconta:”Lui su Instagram scriveva alla Gregoraci, metteva like, non si conoscevano ma lui aveva un debole per lei, ce l’ha da sempre”. Antonella Mosetti conferma che Pierpaolo ha tante corteggiatrici, non finge e vedere Elisabetta in questa versione spontanea mi rende felice. Secondo loro quindi l’interesse di Pretelli sarebbe vero, ma quello della Gregoraci?



© RIPRODUZIONE RISERVATA