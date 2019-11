Elisabetta Gregoraci “No a Briatore e Benedetta Bosi”/ Tonon: “Ha fatto lo stesso!”

Oggi a Mattino 5 si parla di scontri social tra vip e come potrebbe mancare quello che nei giorni scorsi ha tenuto incollati allo smartphone i fan di Elisabetta Gregoraci. Contro ogni pronostico, la showgirl calabrese ha preso di mira Flavio Briatore e la sua novella fidanzata Benedetta Bosi non proprio direttamente ma senza, allo stesso tempo, passare inosservata. In particolare, la Gregoraci ha risposto ad una serie di commenti relativi alla nuova relazione del suo ex marito e alla differenza d’età tra i due lasciando intendere che lei è contraria a questa liason soprattutto per il bene di suo figlio Nathan Falco “adesso grandicello” e in grado di capire tutto. Ciliegina sulla torta arriva poi il suo commento che lascia intendere scontri e tradimenti “Ho sopportato tanto in questi anni”.

ELISABETTA GREGORACI CONTRO FLAVIO BRIATORE E BENEDETTA BOSI

Contro Elisabetta Canalis si schiera uno degli ospiti di Federica Panicucci, Raffaello Tonon che rilancia: “Quando la Gregoraci ha sposato Briatore non era una ragazzina? Lei ha fatto lo stesso ma di cosa parliamo”. Valerio Merola invece ribadisce: “E’ l’eterna discussione sulla differenza d’età. Io dico la mia… ciò che conta è l’amore e l’età è solo un numero. Tutti moralisti adesso anche lei che non ha fatto qualcosa di diverso”. Riccardo Signoretti ha messo le due signore Briatore in copertina convinto che proprio questa uscita con la ragazzina possa aver stuzzicato la gelosia dell’ex moglie che adesso potrebbe tornare sui suoi passi e optare per la riconciliazione. Maurizio Sorge trova fuori luogo la Gregoraci che adesso deve accettare il fatto che il marito possa relazionarsi con altre donne visto che è single: “Dovrebbe avere più discrezione sui social visto che si tratta sempre del padre di suo figlio”. Come finirà adesso?

© RIPRODUZIONE RISERVATA