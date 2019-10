Elisabetta Gregoraci, bikini da urlo su Instagram/ Seno e addominali esplosivi

Gli italiani si preparano all’inverno ma i vip no e la prima della lista ad essere volta altrove è proprio la bella Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese ha chiuso il capitolo Made in Sud con una partecipazione da guest star e poi si è dedicata alla sua carriera, anche da attrice, e al suo ruolo di mamma “single” adesso che ha chiuso il suo matrimonio con Flavio Briatore, e poi? A quanto pare questo non le ha impedito di volare a Beverly Hills insieme al figlio postando poi una serie di foto da Rodeo Drive e non solo. A quanto pare la sua vacanza non deve essere in alcun modo disturbata visto che lei stessa scrive sotto una delle sue foto e nelle storie: “Do not disturb” e si rilassa tra shopping, passeggiate e tuffi in piscina insieme al figlio. Fin qui però tutto normale e niente di molto diverso rispetto a quello che abbiamo visto negli scorsi anni, e quindi?

ELISABETTA GREGORACI ESPLOSIVA SUI SOCIAL

Ad attirare l’attenzione questa volta è il fisico bestiale sfoggiato da Elisabetta Gregoraci che, a quanto pare, non ha niente da invidiare alla giovane ventenne che stata immortalata dai paparazzi al fianco del suo ex marito. Le foto e le storie che la mostrano in uno striminzito bikini nero hanno mandato in tilt il pubblico che non ha potuto far altro che notare il suo seno prosperoso ma anche il suo fisico atletico con addominali scolpiti ed esplosivi. Un fisico marmoreo che ha subito messo in allerta i maschietti che hanno preso d’assalto il suo profilo al grido di “Se mi dai il nome dello scultore che ha scolpito il tuo corpo, grazie”. Alla soglia dei suoi 40 anni sicuramente la Gregoraci non ha niente da invidiare a nessuno.

Ecco il post della showgirl calabrese:

Visualizza questo post su Instagram Do not disturb 👅 Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 29 Ott 2019 alle ore 2:12 PDT





