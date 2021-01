Elisabetta Gregoraci: “Operata per un polipo all’utero”/ “Mi sono spaventata molto..”

Elisabetta Gregoraci sarà ospite di Silvia Toffanin insieme alla sorella Marzia nel corso della puntata di Verissimo in onda domani, 30 gennaio, su Canale 5. Nel corso della lunga chiacchierata, l’ex gieffina si è lasciata andare ad una rivelazione inedita, confidando come, a seguito di un controllo, ha scoperto di avere “un piccolo polipo all’utero”.

Una scoperta che inevitabilmente l’ha spaventata: “Il ginecologo, grazie ad una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giorno dopo un intervento per togliere subito un piccolo polipo all’utero”, ha raccontato l’ex moglie di Flavio Briatore, ammettendo poi che “Lì per lì mi sono spaventata, ricordando il percorso di malattia di mia mamma, ma il ginecologo mi ha tranquillizzato. Fortunatamente sto molto bene”.

Elisabetta Gregoraci confessa di aver affrontato un intervento dopo il Grande Fratello Vip

Pur avendo lasciato la Casa del Grande Fratello Vip ormai da molte settimane, Elisabetta Gregoraci continua ad essere una delle concorrenti più discusse fuori e dentro la Casa di Canale 5. Nell’appuntamento di Verissimo in onda domani, per la prima volta la vedremo in Tv assieme a sua sorella minore Marzia. Le due sono legatissime e, anche forte della sua vicinanza, la Gregoraci ha deciso di raccontare quanto le è accaduto solo pochi giorni fa. Un piccolo intervento di cui ha parlato anche per rimarcare quanto sia fondamentale fare prevenzione: “L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima”, ha concluso la conduttrice.



