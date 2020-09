Elisabetta Gregoraci/ Riavvicinamento improvviso con Flavio Briatore o caccia al nuovo amore al GF Vip 5

Elisabetta Gregoraci non ha mai dimenticato Flavio Briatore, anche se fra loro l’amore si è spento ormai diverso tempo fa. La neo concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha rivelato di recente a Verissimo di essere stata molto vicina all’ex marito, per sostenerlo per via delle sue condizioni di salute. Questo legame ancora vivo non deve sviare però i giornali di gossip, sempre pronti a parlare di un possibile ritorno di fiamma tra i due. “Sono stata molto innamorata e si può dire che sono un’ex moglie inusuale“, ha detto a Silvia Toffanin, “nel senso che questo cordone non l’abbiamo mai interrotto. Siamo stati molto bene, siamo stati innamorati per tredici anni. Poi siamo cambiati”.

Guardandosi alle spalle, la Elisabetta Gregoraci pensa che Flavio si sarebbe potuto comportare in modo diverso con lei. Avrebbe preferito vederlo più presente e affettuoso. “Questa cosa è mancata e le cose si sono interrotte“, ha spiegato, “sappiamo però entrambi che possiamo contare l’uno sull’altra. Abbiamo fatto entrambi degli errori, ma se mi posso permettere gli errori più grandi li ha fatti lui. Poi se n’è pentito, ma era troppo tardi“. Da parte sua Briatore ha deciso di non commentare le parole dell’ex moglie. Forse perchè impegnato nel rientro a Montecarlo, dopo la quarantena forzata e il ricovero in ospedale a causa del Covid-19. Non è escluso però che nei prossimi giorni possa decidere di far sentire la sua voce.

Elisabetta Gregoraci, la sua idea sulle discoteche

Elisabetta Gregoraci ha sofferto molto quando il suo matrimonio con Flavio Briatore è finito. Conosce molto bene l’ex marito e lo sostiene soprattutto in questo momento così difficile. Alla luce delle polemiche che lo hanno colpito, per via delle dichiarazioni fatte sulla chiusura delle discoteche, Elisabetta ha scelto di supportarlo e bacchettarlo allo stesso tempo. “A volte dovrebbe tacere”, ha detto infatti di recente a Verissimo. Intanto su Instagram la vediamo più in forma che mai. In un lungo post, Elisabetta ha deciso di rivolgere alcune parole ai fan prima della partenza per il Grande Fratello Vip 5.

“Ci siamo quasi… sta per iniziare la mia avventura”, dice, “sono molto emozionata e non vedo l’ora di entrare nella casa più spiata d’Italia!”. La showgirl sentirà molto la mancanza del rapporto quotidiano con gli ammiratori, soprattutto con tutti coloro che spesso e volentieri le scrivono e con cui chiacchiera sempre con piacere. “So che mi sosterrete e mi starete vicini e vi ringrazio di cuore per questo”, conclude.

