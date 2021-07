Elisabetta Gregoraci rivede Mr Rain a Battiti Live/ “C’è stato un po’ di gossip…”

Elisabetta Gregoraci, durante la terza puntata di Battiti Live 2021 che torna in onda questa sera con il quarto appuntamento, ha rivisto Mr Rain, il rapper a cui è stata accostata la conduttrice diversi mesi fa. Sul palco del Castello Aragonese di Otranto dove si stanno svolgendo le registrazioni delle serate che saranno trasmesse, da metà luglio in prima serata su Italia 1, è stata proprio Elisabetta Gregoraci ad annunciare l’esibizione di Mr Rain che ha poi infiammato il pubblico presente. Prima di lasciare il palco a Mr Rain, però, Alan Palmieri, compagno d’avventura di Elisabetta Gregoraci, ha stuzzicato la collega tirando in ballo proprio il gossip esploso un po’ di tempo fa. “C’è stato un po’ di gossip tempo fa… dai ne approfittiamo per chiarire le cose”, ha detto Alan Palmieri. Come ha risposto la Gregoraci?

Elisabetta Gregoraci, maxi scollatura a Battiti Live 2021/ Il web "Sempre bellissima"

La reazione di Elisabetta Gregoraci all’incontro con Mr Rain

Alan Palmieri, durante la terza tappa del Battiti Live 2021, ha provato a surriscaldare l’ambiente tirando in ballo il gossip che, tempo fa, era esploso intorno ad Elisabetta Gregoraci e Mr Rain. L’ex moglie di Flavio Briatore non si è scompasta facendo chiarezza sui rumors scoppiati quando era una concorrente del Grande Fratello Vip. “Visto che hai tirato fuori questa cosa diciamola… io sono una sua fan e amo le sue canzoni. Ho solo detto questo all’interno del Grande Fratello Vip, ma è successa l’apoteosi. Mi dispiace per lui”, sono state le parole della Gregoraci. “Infatti ne avevamo parlato nel backstage”, ha sottolineato ancora Palmieri. “Bene, visto che l’hai tirata fuori, chi la fa l’aspetti”, ha concluso la Gregoraci lasciando poi spazio alla musica.

