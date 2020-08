Elisabetta Gregoraci single al GF VIP/ “Non escludo di innamorarmi” e su Briatore…

Elisabetta Gregoraci è pronta a mettersi in gioco nella nuova edizione del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La ex moglie di Flavio Briatore dopo anni di corteggiamento ha deciso di accettare la proposta di Signorini per un motivo principale: “voglio che la gente mi conosca per quello che sono”. A raccontarlo è stata proprio la conduttrice in una lunghissima intervista concessa al settimanale Chi di Alfonso Signorini: “Il Grande Fratello Vip sarà una gita di classe con i compagni delle superiori, un’avventura da affrontare con lo spirito di un’adolescente. È un momento della mia vita in cui ho deciso di concedermi un po’ d’evasione”. Non solo, la Gregoraci non nasconde di avere delle preoccupazioni in merito alla sua partecipazione al reality show: “sono tante le cose che mi spaventano di questa esperienza. Nella vita di tutti i giorni sono una che dice quello che pensa, quindi ho paura di esagerare anche perché mi hanno detto che a un certo punto non ti accorgi più delle telecamere e parli come se fossi a casa tua. E io, quando parlo a casa mia, sono un fiume in piena, e questo mi fa paura. Speriamo bene”.

Elisabetta Gregoraci fidanzato: “entro da single al Grande Fratello Vip”

Una cosa è certa: Elisabetta Gregoraci una volta varcata la famosa porta rossa di Cinecittà si augura solo una cosa: “voglio che la gente mi conosca per quello che sono. Un po’ lo sto facendo grazie ai social, ma in un programma come questo posso farlo a 360 gradi. E senza filtri”. A sorpresa poi Elisabetta ha parlato anche di amore e del suo ex marito Flavio Briatore che inizialmente non era molto convinto di questa sua scelta. Alla fine però anche Briatore ha compreso i motivi reali della partecipazione della ex moglie e ha accettato. Anzi è stata proprio la stessa Gregoraci a confessato: “entro da single ma non escludo di potermi innamorare anche se non sarebbe il massimo, ma sarebbe sciocco escluderlo perché significherebbe togliere alla vita la possibilità di sorprenderti. Negli ultimi anni l’amore mi ha un po’ ferita, ma sono una che vive per questo sentimento, è il motore della nostra vita e voglio emozionarmi ancora. Ho saputo bastarmi ma, se dovesse arrivare l’uomo giusto sarei felice, ho voglia di essere amata”.



