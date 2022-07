Elisabetta Gregoraci singole o eterna fidanzata di Briatore?/ Cerca nuovo amore ma “Gli uomini si spaventano”

Elisabetta Gregoraci, estate da single?

Bellissima, in perfetta forma, in carriera e single. Elisabetta Gregoraci non ha un nuovo fidanzato e nel suo cuore c’è solo il figlio Nathan Falco a cui dedica tutto il suo tempo libero. Corteggiatissima, la Gregoraci non ha ancora trovato un uomo con cui costruire una storia d’amore. “Ma gli uomini si spaventano un po’”, ha ammesso Elisabetta che ha un carattere forte e determinato. Dopo aver condotto il Battiti Live 2022 con Alan Palmieri, Elisabetta sta trascorrendo le vacanze a Forte dei Marmi dove è spuntato anche Flavio Briatore. Il matrimonio tra Briatore e la Gregoraci è finito da tempo, ma i due hanno sempre avuto e continuano ad avere un rapporto splendido.

Genitori di Nathan, hanno sempre trascorso insieme le vacanze dando al figlio quella serenità di cui hanno bisogno tutti i bambini. A Forte dei Marmi, come sottolinea il settimanale Nuovo Tv, la Gregoraci, Briatore e Nathan si sono ritrovati al Twiga, lo stabilimento balneare di cui Flavio è uno dei proprietari.

Elisabetta Gregoraci e Flabio Briatore solo amici?

L’amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ha fatto sognare tanti che, ancora oggi, sperano in un ritorno di fiamma tra i due. Nonostante l’affetto e il feeling che continuano ad avere, tra Elisabetta e Briatore non sembrano esserci le premesse per un ritorno insieme. Nonostante la presenza di Briatore, i corteggiatori alla Gregoraci non mancano anche se, per il momento, la showgirl non ha ancora trovato un nuovo principe azzurro.

La vita privata, dunque, continua a rendere serena la Gregoraci che si gode la famiglia e gli amici. Sui social, nel frattempo, continua a far sognare i fan condividendo foto in cui sfoggia la sua indiscutibile bellezza.

