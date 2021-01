Elisabetta Gregoraci “Temevo di avere un tumore”/”Operata per polipo all’utero ma..”

Il ritorno al cospetto di Pierpaolo Pretelli e quella cena…

Elisabetta Gregoraci torna protagonista in tv e se ieri sera lo ha fatto al Grande Fratello Vip 2020 per incontrare di nuovo Pierpaolo Pretelli, secondo finalista di questa edizione, oggi lo farà insieme alla sorella Marzia nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. La bella calabrese tornerà volentieri nel programma del sabato pomeriggio che l’ha ospitata subito dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip, nel momento in cui ha ammesso di essere uscita per passare il Natale con suo figlio, che Briatore l’ha un po’ bacchettata per quello che ha detto e ancora prima che Pierpaolo Pretelli la rimpiazzasse con Giulia Salemi.

Da allora è passato più di un mese e nella vita di Elisabetta Gregoraci sono successe diverse cose e non solo in riferimento a quelle vacanze a Dubai che tutti hanno criticato ma anche per qualcosa di più serio. A quanto pare è successo qualcosa che la calabrese non ha mostrato sui social ovvero ha subito un delicato intervento per togliere un polipo dall’utero.

Elisabetta Gregoraci “Operata per polipo all’utero”, rivelazione choc a Verissimo

Proprio nei giorni successivi alla sua uscita dalla casa di Cinecittà, la Gregoraci ha fatto un crontollo dal dottore che le ha permesso di scoprire la presenza di questo polipo che le è stato subito esportato. La Gregoraci racconterà la sua esperienza commossa perchè ammetterà di aver pensato subito a qualcosa di grave e al percorso della madre malata di tumore morta ormai più di dieci anni fa ma il suo ginecologo l’ha subito rassicurata. Elisabetta Gregoraci ha deciso di parlarne a Verissimo per ricordare a tutti quanto la prevenzione sia importante anche se in questi giorni non ha voluto fare la vittima o mostrare foto dalla clinica sui social tant’è che nessuno lo sapeva, nemmeno i paparazzi che ormai da giorni la seguono si sono accorti di nulla. Riuscirà l’ex vippona a parlare anche di altro lasciandosi andare ai pettegolezzi? Sembra che al fianco della sorella Marzia, anche lei in studio, avrà modo di parlare di famiglia e affetti più cari. Il resto lo scopriremo sicuramente oggi pomeriggio.



