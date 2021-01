Pierpaolo Pretelli/ Niente finale del Grande Fratello Vip per colpa di Elisabetta Gregoraci?

Pierpaolo Pretelli finalista del Grande Fratello Vip 2020?

Pierpaolo Pretelli finalista al Grande Fratello Vip 2020? Le cose potrebbero essere un po’ più complicate di così perché se a favore avrà i voti dei suoi fan e quelli di Giulia Salemi, contro remano i fan rimasti attaccati ad un sogno mai reale, quello dei Gregorelli. Proprio la sua infatuazione per la conduttrice calabrese lo ha messo nei guai perché se nella prima parte del programma lo ha fatto apparendo agli spettatori quello debole e usato per visibilità, nella seconda è stato il contrario. In molti hanno visto nel suo interesse per Giulia Salemi solo un modo per rimanere a galla aggrappandosi ad una donna, qualsiasi essa sia, e non certo per i sentimenti. Proprio per questo è stato preso di mira tant’è che la stessa famiglia lo ha invitato a mollare gli ormeggi e andare avanti da solo ma lui non ha afferrato il messaggio o, meglio, ha deciso di non pensare alla popolarità ma viversi questo bel rapporto. Questo segnerà il suo destino facendo ottenere ad Andrea Zelletta il biglietto per la finalissima già questa sera?

Niente finale per colpa di Elisabetta Gregoraci oppure per via di Giulia Salemi che…

Proprio il rapporto con Giulia Salemi in questi giorni è stato un po’ complicato. I due nella casa del Grande Fratello Vip 2020 sembravano molto vicini dopo la puntata di lunedì e l’incontro con la famiglia dell’ex velino, ma nelle ultime ore le cose si sono un po’ complicate. Tutto è nato per via del rapporto che Pier ha ancora con Tommaso Zorzi e Dayane Mello, lo stesso che ha portato la Salemi ad esclamare ‘sei fortunato a farti scivolare tutto addosso’. A quel punto Pierpaolo ha dato un po’ di matto facendo notare alla sua bella fidanzatina che ogni volta che c’è una festa o si rapporta con gli altri lei fa il broncio o dice qualcosa che non va e per questo ha iniziato a farsi qualche domanda. Lui si sente un po’ influenzato dal suo comportamento e questo lo infastidisce tanto che, dopo questa loro discussione, non si è sentito nemmeno più libero di raggiungere gli altri in sauna. Lei si è scusata ma gli ha fatto notare anche che non ha capito le sue parole fino in fondo e che lei non vuole vietargli niente, anzi, vuole solo proteggerlo. Per fortuna i due hanno poi chiarito in serata ma i dubbi rimangono, forse Pierpaolo Pretelli inizia a fare qualche passo indietro nella sua relazione con Giulia?



