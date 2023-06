Elisabetta Gregoraci torna in Calabria e sorprende i nonni/ Le foto emozionano i fan: “Felice di essere qui”

Elisabetta Gregoraci: “Molto felice di aver visto i miei nonni”

Elisabetta Gregoraci è tornata nella sua Calabria carica di emozioni. Migliaia di fan della showgirl sono accorsi da tutte le città per salutarla. L’ex gieffina è stata ieri l’ospite d’eccezione di un evento a Catanzaro, in compagnia di Alex Belli. I due hanno trascorso gli ultimi giorni nella regione della ex moglie di Flavio Briatore per impegni lavorativi, ma non solo. Elisabetta Gregoraci, infatti, ha colto l’occasione per tornare a casa e salutare i suoi nonni che l’hanno accolta col caloroso affetto del sud.

L’ex gieffina ha quindi ringraziato le migliaia di fan per averla fatta sentire amata: “Wow che giornate intense che ho avuto. Volevo condividere con voi tutte queste grandi emozioni. Come avete visto dai post sono stata in Calabria per lavoro e per salutare la mia famiglia. Molto felice di aver visto i miei nonni, nonna Elisabetta e nonno Nino“, ha spiegato la showgirl attraverso le storie sul proprio account ufficiale Instagram. “Ho fatto loro una sorpresa ben riuscita – ha continuato Elisabetta Gregoraci sul social – e questa cosa mi è piaciuta tanto e mi ha fatto emozionare.”

Elisabetta Gregoraci: “Famiglia… dove la vita inizia e l’amore non finisce mai”

Elisabetta Gregoraci ha condiviso sul proprio account ufficiale Instagram alcuni dolci momenti in Calabria con la sua famiglia. “Famiglia… dove la vita inizia e l’amore non finisce mai: nonna Elisabetta, nonno Nino e papà Mario, parte della mia adorata famiglia. Sono felice”, ha scritto la showgirl. “Nonno Nino, appena l’ho visto mi ha detto: Facciamoci una partitella a carte! Ora è il turno di nonna Elisabetta, baci da me e dalla mia nonnina”, ha continuato Elisabetta Gregoraci, aggiungendo tanti cuori a corredo di altre immagini con i nonni condivise nelle sue storie sui social. Fra i commenti sotto le foto pubblicate dalla showgirl calabrese, da notare il cuore della sorella Marzia ed il cuore di Delia Duran, la compagna di Alex Belli con cui Elisabetta Gregoraci ha partecipato all’evento a Catanzaro.

La Gregoraci era stata ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, a novembre ed aveva ricevuto dolci parole dal padre Mario e dalla nonna Elisabetta, in collegamento con lei da Soverato. Il papà, in particolare, aveva affermato: “Elisabetta è stata una bambina meravigliosa, non mi ha mai dato problemi di alcun genere. Fin da piccola ha avuto la passione per il mondo dello spettacolo, e noi l’abbiamo sempre supportata”.

