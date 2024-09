Elisabetta Gregoraci svela perché è stata ricoverata in ospedale: “Febbre altissima e infezioni alle vie urinarie”

Nei giorni scorsi Elisabetta Gregoraci ha fatto preoccupare tutti mostrandosi in ospedale sui social. La showgirl calabrese non aveva rivelato il motivo del ricovero ma adesso, dopo circa dieci giorni, ha rotto il silenzio ed in una lunga intervista concessa al magazine Gente ha rivelato cos’ha avuto e come sta adesso. Il racconto di Elisabetta Gregoraci inizia da settembre quando lamentava febbre molto alta e dolori diffusi: “Ho avuto la febbre altissima per giorni, mi sentivo stanca, senza forze, pensavo fosse un’influenza”

Elisabetta Gregoraci in ospedale, mistero motivi ricovero: silenzio rotto da Flavio Briatore/ Gesto di Nathan

A questo punto la sorella Marzia l’ha spinta a sottoporsi a controlli e esami del sangue. “Per fortuna l’ho ascoltata: mi hanno ricoverata per un’infezione alle vie urinarie.” ha confessato la conduttrice. Elisabetta Gregoraci è stata ricoverata per un’infezione alle vie urinarie, diagnosi non preoccupante di per sè ma che tuttavia nei giorni successivi l’ha costretta ad un nuovo ricovero perché nonostante la cura antibiotica Elisabetta ha avuto una ricaduta. La showgirl ha dunque aggiunto che è stato necessario un periodo di riposo: “Avevo le difese immunitarie basse…Il mio corpo ha preteso che io mi fermassi. Non avevo scuse, dovevo ascoltarlo: questo più che mai è il momento di prendermi cura di me stessa”.

Perché Elisabetta Gregoraci è in ospedale?/ Il ricovero continua: lei rompe il silenzio

Elisabetta Gregoraci come sta adesso dopo il ricovero un ospedale: “Mi sento meglio”

In quei giorni difficili Elisabetta Gregoraci ha potuto contare sull’affetto della sua famiglia, della sorella e del padre, del figlio Nathan Falco, del fidanzato Giulio Fratini e dell’ex marito Flavio Briatore che per lei ha fatto un gesto pubblico. Adesso dopo il ricovero in ospedale Elisabetta Gregoraci sta meglio ed è tornata sul set per girare le puntate del suo nuovo programma Questioni di stile. Al magazine Gente, infatti, ha ammesso: “Mi sento meglio, sto recuperando le forze e sono determinata e pronta a ripartire con il mio nuovo programma”. Il nuovo programma di Elisabetta Gregoraci andrà in onda a partire da giovedì 26 settembre per sei prime serate su Rai2.