Elisabetta Gregoraci torna in TV: “Made in Italy? È un’idea giusta”/ “Briatore? Parlo sempre bene di lui”

Elisabetta Gregoraci torna in TV alla conduzione di un nuovo show per Rai Due: “Mad in Italy”

Elisabetta Gregoraci si prepara a tornare in TV. La celebre conduttrice sarà alla guida di ‘Mad in Italy’ (prodotto da Tunnel), una sorta di remake di ‘Made in Sud’ che propone però anche comici del centro e del nord Italia. E non sarà sola, ma ritroverà al suo fianco Gigi e Ross nel debutto previsto per il 19 gennaio su Rai Due in prima serata.

“Ci siamo allargati — ha ammesso Gregoraci in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera —, è un’idea giusta. È interessante ospitare comici di tutte le regioni così da riassumere la comicità dell’intero Paese.” Si è dunque detta molto emozionata per questo ritorno in Rai, che è anche un ritorno alle origini visto che era il 2012 quando condusse per la prima volta Made in Sud.

Da allora molte cose sono cambiate, ma c’è qualcosa che puntualmente torna quando si parla di lei: le accuse di alcuni di essere ‘raccomandata da Flavio Briatore‘. Un’accusa alla quale la conduttrice ha replicato nel corso dell’intervista, togliendosi anche altri sassolini dalla scarpa sul suo lavoro. Quando però il giornalista, stuzzicandola, le ha chiesto: “Magari ha messo lei una buona parola per lui? Per il suo ritorno con «The Apprentice»?”, la conduttrice ha dichiarato: “Io una buona parola per lui la metto sempre, con chiunque parli. Mi spiace che le donne, ancora oggi, debbano sempre dimostrare un po’ di più”. Parlando di futuro, infine, ha rivelato: “Ho tanti progetti in ballo, compreso uno per il cinema che sto valutando. Ho fatto poche cose, ma che mi hanno sempre permesso di cambiare. Ed è quello che più mi piace”.











