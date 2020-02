Elisabetta I Tudor ispira look Achille Lauro/ “Regina dell’arte, ha difeso libertà”

ELISABETTA I TUDOR ISPIRA LOOK ACHILLE LAURO

Elisabetta I Tudor è la nuova fonte di ispirazione di Achille Lauro. Come ormai da tradizione, durante l’esibizione di “Me ne frego” sull’account social è comparso un post che spiega la sua scelta per la finale del Festival di Sanremo 2020. «Elisabetta 1 Tudor, vergine sposa della patria, del popolo, dell’arte e difensore della libertà. Che Dio ci benedica», ha scritto Achille Lauro per il post evidentemente programmato per essere lanciato durante la sua performance. Anche questa non è una scelta casuale: Elisabetta I punto a ricomporre l’unità nazionale, che era stata messa a dura prova dalle lotte tra cattolici e protestanti. Con la regina Elisabetta I Tudor si svilupparono economia e commerci, le condizioni di vita migliorarono, Londra divenne una grande città e nacque un nuovo gruppo sociale: la gentry, cioè la piccola mobilità di campagna. Ma si svilupparono anche le arti, in particolare il teatro, il cui massimo esponente fu William Shakespeare. E infatti Achille Lauro sottolinea proprio l’attenzione all’arte da parte della sovrana nata da Enrico VIII e Anna Bolena. Elisabetta I Tudor è uno dei sovrani già popolari dell’intera storia inglese, anche se molti storici non valutano il suo regno in modo molto positivo. In ogni caso si dimostrò una regina capace: oltre a stabilizzare la situazione economica, respinse l’invasione della Spagna ed evitò lo scoppio di guerre civili e religiose.





