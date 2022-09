Elisabetta II e la scena del cane con Putin/ Abbaiò forte e puntò zampe: lei disse…

Tra le tante curiosità sulla Regina Elisabetta II emerse nelle ore successive alla sua morte ce n’è una che riguarda Vladimir Putin. A parlarne è la Stampa, secondo cui la sovrana britannica intuì subito chi fosse il presidente russo. In particolare, Jacopo Iacoboni scrive che nel 2003 ci fu il primo incontro tra i due a Londra, dopo 14 minuti di attesa, una tecnica usata dalla Regina per mettere sulla difensiva i suoi interlocutori. Pare che il cane dell’allora ministro degli Interni David Blunkett abbaiò forte e puntò le zampe, come se volesse saltare addosso a Putin.

Quindi, Blunkett si scusò con la Regina, poi anni dopo raccontò questo aneddoto alla Bbc, rivelando la risposta di Elisabetta II. «I cani hanno un istinto interessante, non è vero?». C’è poi l’incontro del 2014 in Francia, durante un evento di commemorazione del D-Day. La Regina era seduta lontana da Putin, che faceva discutere per l’annessione della Crimea. Per la foto di gruppo, Elisabetta fu aiutata dall’allora presidente Usa Barack Obama e dal governatore della Nuova Zelanda Jerry Materparae, mentre Putin guardava in un’altra direzione, senza muovere un dito per aiutare l’anziana regina.

LE TENSIONI TRA ELISABETTA II E LA RUSSIA DI PUTIN

Un mese prima Carlo aveva paragonato il regime del presidente russo a quello nazista. Parlando della crisi in Ucraina, infatti, disse: «Ora Putin si sta comportando esattamente come Hitler». Quelle parole furono aspramente criticate perché erano una rottura del protocollo, perché la corona deve restare neutrale rispetto alla politica. Inoltre, Vladimir Putin all’epoca non era visto così.

Un altro momento di tensione si registrò nel 2018 per la vicenda Skripal, con la Russia che attaccò la regina e l’allora premier Theresa May. Un senatore, Aleksey Pushkov, parlò di loro come di due donne col vizio di bere. Infine, la Stampa ricorda che il presidente Usa attuale, Joe Biden, ha rivelato che in Cornovaglia durante un recente meeting la Regina Elisabetta II gli chiese di Putin e Xi Jinping. «Voleva sapere che cosa hanno in mente i due leader, quello che io sto per incontrare, il signor Putin, e Xi Jinping».

