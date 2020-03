Elisabetta Imelio, morta cantante Prozac+/ La 44enne lottava contro cancro al seno

È morta Elisabetta Imelio, bassista dei Prozac+ e poi dei Sick Tamburo, che diede vita col chitarrista Gian Maria Accusani. L’artista 44enne da tempo raccontava la sua lotta contro la malattia: nel 2015 le fu diagnosticato un cancro al seno. La musica divenne così per lei anche una terapia. Accusani, amico e compagno d’avventura da sempre, per sostenerla nel miglior modo possibile scrisse per lei un brano «che non poteva non scrivere», cioè “La fine della chemio”. La canzone, che fu pubblicata originariamente nel quarto disco della band, “Un giorno nuovo”, è stata reincisa nel 2018 a scopo benefico col contributo di Jovanotti, Manuel Agnelli, Samuel, Elisa, Meg, Lo Stato Sociale, Pierpaolo Capovilla, Tre Allegri Ragazzi Morti ed Eva Poles dei Prozac+. «L’ho ascoltata per la prima volta in macchina, mentre andavo all’ospedale. È stato un istante, più potente della chemio, degli antidepressivi, degli incontri con la psicologa e di mille terapie coadiuvanti», raccontò in un’intervista a Vanity Fair.

ELISABETTA IMELIO, MORTA CANTANTE PROZAC+ E SICK TAMBURO

«Mi è arrivata addosso una bomba d’amore e di speranza, un’energia che mi ha dato gioia, forza e volontà indispensabili per affrontare tutto questo». Così parlava Elisabetta Imelio, morta nella notte tra sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo al Cro di Aviano. L’ultimo lavoro di studio dei Sick Tamburo è stato “Paura e l’amore”, che risale all’anno scorso. La band è nota per le esibizioni sul palco con i volti coperti da un passamontagna. Fu una scelta presa inizialmente per nascondere le vere identità di Gian Maria Accusani, Mr Man, ed Elisabetta Imelio, Boom Girl. Con i Prozac+, che fondò insieme alla cantante Eva Poles, l’avventura cominciò a metà degli anni Novanta. Raggiunsero il successo col singolo “Acido acida” e l’album omonimo del 1998. La band si sciolse nel 2007 per dedicarsi ad altri progetti. A distanza di oltre 10 anni i Prozac+ hanno organizzato due concerti, al Circolo Magnolia di Sagrate il 26 maggio e a Treviso, nell’ambito dell’Home Festival, il 31 agosto.





