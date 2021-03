Elisabetta, moglie Bugo: chi è?/ “Vent’anni insieme in giro per il mondo ma..”

Nessuna dedica social in questi giorni e nemmeno un pensiero con la stampa, Bugo continua a tenere la sua vita privata tale mentre la moglie Elisabetta è ricercatissima. In molti vorrebbero conosce meglio la donna che in India ha detto sì al cantautore e dalla cui storia è nato Tito il bambino che spesso vediamo nelle foto postate da Bugo sui social specie quando hanno a che fare con macchinine e costruzioni di robot. Dimenticate quindi la fuga di Bugo dal palco dello scorso anno e concentriamoci ancora sulla sua vita privata perché sembra che l’artista sia felicemente sposato e che al suo fianco, ormai da anni, ci sia la bella Elisabetta, anni spesso vissuti lontano dall’Italia per via degli impegni istituzionali di lei. Alla domanda dei giornalisti sul motivo per il quale avesse scelto l’India, come riposta ViaggiNews, Bugo ha spiegato: “Non mi sono trasferito in India per ‘ritrovare me stesso’, per seguire la spiritualità indiana o cose del genere, ma solo per amore. Mia moglie ha avuto un’opportunità di lavoro lì e io l’ho seguita”.

Elisabetta, moglie Bugo, chi è e cosa fa nella vita?

Ma chi è Elisabetta e cosa fa nella vita? Sembra che la moglie di Bugo, di origini polacche, sia impegnata in un ruolo diplomatico che spesso la porta a viaggiare e, quindi, l’ha portata anche in India fino al rientro in Italia sette anni fa. Di lei non sappiamo molto ma quello che è certo è che due si sono sposati dieci anni fa, nel 2011, a Nuova Delhi, in India, esattamente 7 anni dopo il loro primo incontro che sarebbe avvenuto nel 2004 a Roma. La moglie di Bugo vive con lui nella Capitale ma insieme hanno fatto tappa anche a Madrid e poi a Milano.



