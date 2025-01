Emergono nuovi dettagli sul caso di omicidio-suicidio avvenuto a Gualdo Tadino (Perugia) il 4 gennaio scorso, protagonista una giovane coppia unitasi in matrimonio appena 8 mesi fa. Eliza Stefania Feru, 29 anni, sarebbe stata vittima di femminicidio, uccisa dal marito Daniele Bordicchia, 38enne, nell’abitazione coniugale che la donna, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe voluto lasciare.

Filtrano alcuni elementi sulla presunta dinamica: secondo quanto riporta La Nazione, Eliza Stefania Feru sarebbe stata colpita nel sonno con un colpo di pistola (l’arma di ordinanza del coniuge, professione guardia giurata) mentre si trovava sul divano. L’uomo sarebbe poi andato in camera da letto e si sarebbe tolto la vita sparandosi con la stessa. I carabinieri, ricostruisce ancora il quotidiano, avrebbero rilevato la presenza di dissidi di coppia negli ultimi tempi.

Eliza Stefania Feru uccisa a Gualdo Tadino, parla una vicina di casa: “Ultimamente usciva di meno”

Intervistata da Mattino 5, una vicina di casa e amica della coppia ha dichiarato che Eliza Stefania Feru “ultimamente usciva di meno”, ma non sa dire se questo fosse dovuto a problemi coniugali oppure ai suoi impegni lavorativi. I corpi di marito e moglie sarebbero stati trovati dalla madre di Daniele Bordicchia, che avrebbe raggiunto l’abitazione dopo diverse mancate risposte del figlio alle sue telefonate.

Non è chiaro se il femminicidio fosse premeditato o se l’azione omicidiaria sia maturata nel contesto di una lite nell’immediatezza dei fatti. L’autopsia aiuterà a risolvere anche gli interrogativi sull’esatta epoca della morte, ancora non del tutto precisata. L’ipotesi è che l’uomo abbia agito spinto dalla gelosia o dalla presunta volontà di separazione della 29enne, non ancora confermata. Le nozze erano state celebrate a maggio 2024, appena 8 mesi fa. Sui social, Bordicchia si descriveva così: “100% pazzo. Se mi rispetti ti rispetto, altrimenti ti cancello dalla faccia della terra“.

