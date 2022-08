Ellen Pompeo lascia Grey’s Anatomy 19?/ Colpo di scena per i fan: l’attrice presente…

Ellen Pompeo lascia Grey’s Anatomy 19?

Grey’s Anatomy è una delle serie tv americane più longeve. Nel corso delle varie stagioni ci sono stati tanti addii come quello di Patrick Dempsey che ha deluso milioni di fan in tutto il mondo, ma chi c’è sempre stata è Ellen Pompeo che, sin dalla prima puntata della prima stagione interpreta Meredith Grey. Protagonista assoluta con le vicende della sua vita privata e con la profonda devozione al proprio lavoro, il personaggio interpretato dalla Pompeo è sicuramente il più amato dai fan della serie americana. Tuttavia, con la 19esima stagione, gli ammiratori di Grey’s Anatomy stanno per ricevere un’amara sorpresa.

Chi pensava, infatti, che Ellen Pompeo non avrebbe mai lasciato la serie continuando ad interpretare la dottoressa Meredith Grey fino all’ultimo episodio si sbagliava. Con gli episodio della 19esima stagione, infatti, sta per arrivare una brutta sorpresa per i fan.

Ellen Pompeo: pochi episodi per lei in Grey’s Anatomy

Come fa sapere Davide Maggio, Ellen Pompeo sarà presente solo in pochi episodi di Grey’s Anatomy 19. Il suo personaggio Meredith Grey, infatti, sarà presente in meno della metà degli episodi che compongono la 19esima stagione. Un ridimensionamento che, da una parte i fans della serie non si aspettavano e che, dall’altro, appare quasi naturale.

Il personaggio interpretato dalla Pompeo, nel corso dei tantissimi episodi di cui è stato protagonista, ha affrontato di tutto come morti, crisi sentimentali e professionali. Per dare una nuova svolta alla serie tv, dunque, era necessario puntare su personaggi nuovi, più intriganti e che abbiano da raccontare ancora tanto? Pare proprio di sì!

