Elliot Erwitt, morto a 95 anni il celebre fotografo/ Immortalò Marilyn Monroe e Che Guevara

E’ morto Elliot Erwitt, quello che all’unanimità è considerato uno dei più grandi fotografi di tutti i tempi, anzi, uno dei più grandi maestri nel suo campo mai esistito. Come ricorda SkyTg24 attraverso il proprio sito online, Elliot Erwitt aveva 95 anni ed è deceduto in maniera naturale nella sua abitazione, mentre stava dormendo, così come comunicato dal New York Times via online. Il fotografo, che nacque a Parigi con il nome di Elio Romano, divenne membro della Magnum Photos dal 1953, e la sua fama la si deve alle sue celebri fotografie in bianco e nero in situazioni assurde e molto ironiche e all’interno di ambienti quotidiani.

In tale modo immortalò Marilyn Monroe, ma anche Che Guevara e l’ex presidente degli Stati Uniti Richard Nixon, il cui Segretario di Stato Harry Kissiner è morto ieri a 100 anni. Le sue opere di prestigio fanno parte delle collezioni più importanti al mondo ed esposte in musei come l’Art Institute of Chicago, il Nga a Washington Dc e il Cleveland Museum of Art. La storia di Elliott Erwitt iniziò a Parigi nel 1928, ma i primi anni dell’infanzia il fotografo li ha vissuti in Italia, in quel di Milano, prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Oltre oceano approdò prima a New York e quindi a Los Angeles nel 1941. Fu proprio lì che iniziò a studiare fotografia, dapprima come assistente in uno studio.

ELLIOT ERWITT, MORTO A 95 ANNI IL CELEBRE FOTOGRAFO: L’APPRODO NELLA MAGNUM E NEL MONDO DEL CINEMA

Nel 1953, quindi, il salto di qualità divenendo membro dell’agenzia fotografica Magnum, assunto dal cofondatore della stessa, Robert Capa. Da lì è stata poi un’ascesa senza fine, visto che Erwitt divenne uno dei fotografi più iconici di tutti i tempi grazie al suo stile unico, capace di fotografare le star nei momenti di vita quotidiana e spesso giocando con l’ironia.

Nel corso della sua carriera ha lavorato per Collier’s, Look e LIFE, realizzando un numero infinito di servizi fotografici e negli anni ’60 è stato anche il presidente della Magnum, seppur per un breve periodo, prima di dedicarsi al cinema e producendo anche dei documentari e dei film comici. Erwitt si è sposato 4 volte ed ha avuto sei figli.

