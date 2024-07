Bob Newhart, morto l’attore di The Big Bang Theory/ Addio al professor Proton, aveva 94 anni

Grave lutto nel mondo del cinema e per tutti gli amanti delle serie tv: è morto Bob Newhart. Nome sconosciuto ai più, è stato in realtà un personaggio molto famoso, avendo ricoperto il ruolo del professor Proton nella serie tv dei record, The Big Bang Theory. Bob Newhart aveva 94 anni, ed è deceduto in queste ore a causa di alcune complicanze fisiche dovute anche all’età avanzata. Negli ultimi tempi la sua salute si era particolarmente aggravata e alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Come ricorda Wired, negli Stati Uniti l’attore era considerato una vera e propria leggenda per quanto riguarda la comicità, un fuoriclasse della risata come pochi colleghi.

Una carriera iniziata da lontano, come spesso e volentieri accadeva negli anni addietro, quella di Bob Newhart, nato nel lontano 1929 (avrebbe compiuto i 95 anni il prossimo settembre), e che aveva mosso i primi massi nel mondo dello spettacolo attraverso la musica pubblicando l’album The Button-Down Mind of Bob Newhart, che ha conquistato ben tre Grammy Award.

BOB NEWHART È MORTO: LA SUA CARRIERA

L’ingresso nel piccolo schermo arrivò quindi negli anni ’70, con lo show autoreferenziale The Bob Newhart Show, attraverso cui interpretava uno psicologo, quindi, il nuovo show negli anni ’80 recitando nel ruolo di un locandiere del Vermount. Fu di fatto l’inizio dell’apoteosi visto che Newhart non ha mai smesso di lavorare fra televisione e cinema, regalando a volte prestazioni sublimi ed esilaranti.

Ha svolto anche il ruolo di doppiatore, prestando la propria voce ai film Bianca e Bernie (doppiava il topolino Bernard), mentre per quanto riguarda i suoi film più famosi, senza dubbio Elf, dedicato all’elfo di Babbo Natale del 2023, ma anche In & Out e Una bionda in carriera.

BOB NEWHART È MORTO: I RICORDI VIA SOCIAL E LE ULTIME APPARIZIONI

Si sprecano poi le partecipazioni tv e la consacrazione definitiva, anche se non ve ne era bisogno, è giunta con The Big Bang Theory, tra l’altro con un’apparizione esilarante, come una ex star della tv per bambini che insegnava la scienza, e che ha fatto innamorare Sheldon Cooper e Leonard.

Da quando si è diffusa la notizia della morte di Bob Newhart, sono stati moltissimi i messaggi pubblicati sui social, a cominciare da X.com, dove in molti hanno voluto ricordarlo, come ad esempio i protagonisti di The Big Bang Theory. Fra questi Chuck Lorre, inventore della serie, ricordando che per anni aveva provato a convincere Bob ad unirsi al cast, rifiutando sempre l’invito prima del matrimonio dopo aver confidato che amava la serie. Nozze così felici al punto che Bob Newhart comparve anche nella serie prequel di Big Bang Theory, leggasi Young Sheldon, in cui si narrano le gesta del giovane Sheldon, facendo precisamente tre apparizioni. E’ stato di fatto la sua ultima presenza sul piccolo schermo, fino appunto alla morte sopraggiunta in queste ore.

