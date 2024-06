Tim Summer Hits 2024, data d’inizio e tutti i cantanti delle 4 serate/ Fedez, Elodie, Emma e tanti altri

Tim Summer Hits 2024 su Rai2, Andrea Delogu e Carlo Conti pronti: data di inizio e lista cantanti

Negli anni ’90 l’estate iniziava grazie al FestivalBar adesso invece a riproporre l’atmosfere di un immenso concerto con tutti i big della musica del momento è il Tim Summer Hit 2024. Quest’anno alla conduzione Andrea Delogu sarà affiancata da Carlo Conti al posto di Nek mentre nelle scorse ore sono stati forniti maggiori dettagli e informazioni: la data d’inizio delle serate evento, quando verranno trasmesse in tv e soprattutto la lista completa di tutti gli artisti che saliranno sul palco di Piazza del Popolo a Roma. La piazza si accenderà di grande musica a partire da martedì 11 fino a venerdì 14 giugno.

Angelina Mango 'scarta' La rondine del papà Pino Mango/ "Ecco perché non l'ho inclusa nell'album…"

Quattro serate all’insegna del divertimento, della leggerezza e della grande musica con artisti del calibro di Annalisa e Gigi D’Alessio. Stando alle anticipazioni trapelate in queste ore e diffuse, tra gli altri, anche da Sky e La Stampa, sul palco si alterneranno i grandi nomi della musica cantautorale intaliana come Antonello Venditti e Pooh fino agli emergenti Bresh e Tony Effe passando per i ragazzi di Amici 2024 Holden e Sarah. E soprattutto c’è grande attesa per il ritorno suk palco dopo la reunion del duo Benji & Fedez poi ancora Paola e Chiara, Arisa, Achille Lauro, Fedez e tanti altri. Le quattro serate verranno poi trasmesse in televisione su Rai2 il 28 giugno e il 7, 12 e 19 luglio.

Messe a tema Taylor Swift in Germania/ Pastore Petracca: “Così attiriamo i giovani in Chiesa”

Cantanti Tim Summer Hits 2024: lista completa degli artisti e saletta delle quattro serate

Quest’anno Andrea Delogu alla conduzione del Tim Summer Hits 2024 sarà affiancata da Carlo Conti che comincia a scaldare i motori in vista del ben più impegnativo Festival di Sanremo 2025. I due conduttori avrenno il ruolo di chiamare sul palco i vari artisti che saranno i veri e propri protagonisti delle serate con la loro musica. E nel dettaglio nella prima serata, martedì 11 giugno saliranno sul palco di Piazza del Popolo a Roma: Ana Mena, Annalisa, Antonello Venditti, Arisa, Baby K, Dargen D’amico, Emma, Ermal Meta, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Gianna Nannini, Jvli, Il Tre, Mahmood, Matteo Paolillo, Olly, Petit, Rhove, Tananai e i The Kolors. Mentre mercoledì 12 giugno sarà la volta di Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Articolo 31, BigMama, Bnkr44, Clara, Coma_Cose, Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Fiorella Mannoia, Gaia, Ghali, Icy Subzero, Lda, Loredana Bertè, Mahmood, Massimo Pericolo, Noemi, Pino D’angiò, Raf, Rocco Hunt, Shade, Tananai, Tommaso Paradiso e Tony Effe.

PIETRO FRESA/ Mozart e le mani che fanno "accadere" la musica

Stando alla scaletta nella serata di giovedì 13 giugno 2024 sul palco saliranno in ordine: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Bigmama, Bresh, Capo Plaza, Corona, Elodie, Emis Killa, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Gigi D’Alessio, Holden, Malika Ayane, Mara Sattei, Nek, Pooh, Rose Villain e Tony Effe. Ed infine nella serata finale del Tim Summer Hits 2024 di venerdì 14 giugno si esibiranno: Aiello, Anna, Benji & Fede, Boomdabash, Colapesce Dimartino, Emma, Fabrizio Moro, Irama, Jvli, La Rappresentante Di Lista, La Sad, Mr. Rain, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Piero Pelù, Ricchi E Poveri, Santi Francesi, Sarah e Umberto Tozzi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA