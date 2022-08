“Elodie bacia un’altra donna”: chi è Lorenza?/ Spuntano le foto a sorpresa: “È un’amica di Diletta Leotta

Elodie bacia un’altra donna nelle foto pubblicate da Diva e Donna: chi è Lorenza?

“Siamo di fronte ad un bacio a sorpresa, tra Elodie ed un’altra donna…” È così che Diva e Donna, nel numero in edicola questa settimana, introduce le immagini che vedrebbero la celebre cantante baciare un’altra donna. Lei è Lorenza, un’amica di Diletta Leotta con la quale Elodie ha istaurato negli ultimi tempi una forte amicizia. Le tre, negli scatti pubblicati dal magazine, si trovano insieme in vacanza e con loro c’è anche Giacomo Cavalli, attuale fidanzato della conduttrice di Dazn, a Andrea Iannone.

Lorenza “È una bellezza mediterranea che certamente non passa inosservata…”, scrive Diva e Donna, che negli scatti immortala dei momenti affettuosi della donna con Elodie Di Patrizi. Le due in una prima foto si baciano sulla guancia mentre in una seconda sembrano essere ancora più vicine, tanto che pare si bacino sulle labbra. L’angolazione, tuttavia, potrebbe tradire, rendendo un bacio sulle labbra quello che in realtà e un bacio sulla guancia.

Le foto sono state scattate in in un ristorante a Cala Granu e, come accennato sopra, pare che nella comitiva ci fosse anche Andrea Iannone. Nelle ultime settimane si è spesso vociferato di un possibile flirt di Elodie con il pilota di MotoGP, indiscrezione che non ha però trovato alcuna conferma dai diretti interessati, tuttavia spesso avvistati insieme. Il gossip intorno a Elodie, insomma, si intrica: la cantante è davvero vicina a Iannone o c’è qualcosa in ballo con la bellissima Lorenza?

