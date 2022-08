Elodie e Andrea Iannone stanno insieme?/ Sospetti su alcuni scatti…

Elodie e Andrea Iannone si stanno frequentando? Gli scatti che alimentano i sospetti

Elodie e Andrea Iannone si stanno frequentando? I due hanno condiviso assieme le vacanze e questo è bastato per far girare le voci di un possibile flirt tra loro. Gli scatti pubblicati dal Settimanale Chi sembrano testimoniare un clima goliardico e d’intesa ma tra Elodie e Andrea Iannone non c’è traccia di altro. Nessun bacio e nessun gesto di tenerezza che possa far pensare ad altro. La scintilla tra loro sarebbe scattata nei giorni tra il compleanno di Iannone, festeggiato in Puglia lo scorso 8 agosto, e quello di Diletta Leotta, celebrato in Sardegna subito dopo Ferragosto. Secondo il Settimanale Chi quelli sarebbero stati giorni cruciali per la conoscenza nonostante i due lo diano poco a vedere. Elodie si mostra sempre controllata negli atteggiamenti quasi a voler proteggere il suo privato. Tra loro non c’è nessuna occhiata che possa tradire tenerezza.

Lo sguardo di Elodie è corrucciato ma d’altronde Elodie non è mai stata troppo esposta al mondo del gossip a differenza di Andrea Iannone che ha avuto nel suo curriculum molti amori noti, tra cui Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. La loro frequentazione è iniziata tramite amici in comune. A fare da tramite per la loro conoscenza è stata Diletta Leotta. Prima di lei, pare che a mettere in contatto la coppia possa essere stato Attilio Cusani, regista degli ultimi video di Elodie ed amico di Iannone. Tra loro “sarebbe scattato qualcosa. Prima una semplice empatia, poi una curiosità di quelle che diventano un pensiero fisso e infine attrazione senza ritorno”, secondo Chi. I due vengono anche sorpresi a bordo di un’auto da soli.

Nelle scorse ore si sono susseguiti gli avvistamenti di Elodie e Andrea Iannone. Dopo la vacanza in Sardegna, la coppia sarebbe stata vista passeggiare tra le vie di Lugano, la città in cui abita il pilota. Sembra ormai certo che tra i due ci sia qualcosa in più di un’amicizia anche se in molti sperano in un ritorno di fiamma con Marracash. Le foto incriminate sono state segnalate a Deianira Marzano che non ha esitato a pubblicarle su Instagram. Elodie e Iannone camminano fianco a fianco per le vie di Lugano. Tra loro nessun atteggiamento intimo però appare strano il fatto che la cantante abbia raggiunto Iannone proprio nella città in cui vive. Non a caso Iannone nella città ticinese era stato spesso visto in compagnia di Giulia De Lellis e Belén Rodriguez, sue ex storiche.

In una recente intervista al programma La Confessione, Elodie aveva però ammesso di essere innamorata persa di Marracash ammettendo che la storia tra loro era però impossibile: “Marracash è rimasto affascinato da me come essere umano, così distante da quello che si vede in tv. Mi ha sempre spinto a considerare un punto di forza le mie origini. Avevo paura delle critiche. Ancora oggi è una persona molto importante per me: quando ho bisogno di un suo parere, mi confronto con lui. È elegante, ma ha anche un animo animalesco. Sono innamoratissima di lui e credo che, indipendentemente da tutto, sia la persona che amerò di più in tutta la mia vita ed è una grande fortuna. Chi verrà dopo non sarà mai all’altezza, magari amerò altre persone, ma ci sono persone che hanno un peso specifico nella tua vita e non tornano indietro”. Il fatto però che Elodie non parli apertamente di un’amicizia con Iannone smentendo il gossip fa molto riflettere.











