Elodie cancella concerto a Teramo perché afona ma è polemica: “Falso, è in vacanza”/ Lei risponde all’accusa

Elodie sotto accusa dopo la cancellazione del suo concerto a Teramo: "Sta male? No, è in vacanza!"

Pochi giorni fa Elodie annunciava ai fan la cancellazione del concerto di Teramo. L’evento si sarebbe dovuto tenere il 1° gennaio ma è saltato a causa di problemi di salute della cantante. Attraverso i suoi canali social, Elodie ha infatti annunciato: “Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. Oltre ad influenza e tosse ho una forte tracheite. I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato. Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l’anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi”.

Nella giornata del 2 gennaio ha però iniziato a farsi spazio nel web un’indiscrezione spiacevole riguardante proprio Elodie: la cantante non sarebbe realmente malata ma sarebbe invece partita per una vacanza in Egitto insieme al fidanzato Andrea Iannone.

Elodie risponde alle accuse dalla spiaggia: qual è la verità

A lanciare la bomba è stato Alessandro Rosica, noto anche come “investigatore social”. A suo dire, Elodie sarebbe in vacanza e non a casa sua a riprendersi dai presunti problemi di salute annunciati. A corredo delle sue dichiarazioni, Rosica ha mostrato anche una foto che sarebbe stata scattata alla cantante all’aeroporto di Hurgada. Una tesi d’altronde rinforzata dalla testimonianza via Twitter dall’attrice Alessia Spinelli, che ha raccontato di avere visto Elodie a bordo del suo stesso aereo diretto in Egitto.

Di fronte a queste indiscrezioni e alla polemica che inevitabilmente si è sollevata nei confronti della cantante, Elodie ha deciso di rompere il silenzio. Nelle ultime ore, l’ex di Amici è riapparsa su Instagram in una story ironica in cui effettivamente mostra di essere in vacanza, quasi certamente in Egitto come segnalato. La cantante però, con le poche parole dette, mostra effettivamente di essere completamente afona e di far difficoltà anche a parlare. La story è infine affiancata dal breve messaggio: “Piano piano mi riprendo. Buon anno in ritardo”.











