Elodie, diretta interrotta per il concerto di Capodanno/ Scoppia il caso: “Ha vietato le riprese”

Elodie e il caso del concerto di Capodanno

A distanza di pochi giorni dal concerto di Capodanno di Palermo a cui ha partecipato anche Elodie, scoppia il caso dopo il post pubblicato dal Giornale di Sicilia e TGS in cui è stata fatta chiarezza sui motivi che avrebbero portato all’interruzione della diretta tv del concerto stesso. Il concerto del 31 dicembre che si è tenuto a Palermo è stato trasmesso in diretta sin dal primo minuto in diretta streaming dal Giornale di Sicilia e TGS.

Tuttavia, nel momento in cui sul palco è salita Elodie, uno dei nomi più attesi della serata, la diretta è stata interrotta scatenando la dura reazione del pubblico. Di fronte alle proteste degli spettatori, il Giornale di Sicilia e TGS hanno pubblicato un post spiegando il motivo dell’interruzione della diretta.

Le parole del Giornale di Sicilia contro Elodie

Stando al post pubblicato su Facebook dal Giornale di Sicilia, la diretta del concerto di Capodanno sarebbe stata interrotta nel momento in cui sul palco è salita Elodie per una richiesta dell’entourage della cantante. “Tgs e Gds.it hanno trasmesso lo spettacolo del Capodanno di Palermo sul palco di piazza Politeama fino al brindisi della mezzanotte. Poi è entrata in scena Elodie per un’ora circa di concerto e a quel punto Tgs ha dovuto interrompere la diretta dal palco e trasmettere solo le interviste dallo studio allestito nel backstage”, si legge nel post.

“Una scelta che non è dipesa dalla volontà del gruppo Giornale di Sicilia. Al contrario, fino all’ultimo momento i responsabili di Speed e Tgs hanno provato a convincere il management dell’artista romana, che però ha continuato a non concedere la trasmissione dell’esibizione, nemmeno per pochi minuti. “Ci scusiamo dunque con chi avrebbe voluto vedere anche Elodie, ma continuare la nostra diretta senza la sua esibizione non è certo dipeso dalla nostra volontà“, conclude.













