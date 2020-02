Elodie, canzone “Andromeda”/ Canzone di emancipazione, non femminista (Sanremo 2020)

Elodie partecipa al festival di Sanremo 2020 con il brano “Andromeda“, scritto dal collega e amico Mahmood, un inno all’emancipazione della donna. Per introdurre al meglio il testo del suo brano, l’artista ha rilasciato in questi giorni numerose interviste parlando della propria vita e del suo passato, ripercorrendo i momenti bui e dolorosi della gavetta, ma anche le prime soddisfazioni e i successi da Amici, fino al palco di Sanremo, che l’ha consacrata come le migliori interpreti degli ultimi anni. Con il suo piglio irriverente ed ironico, ma sempre gentile e femminile, Elodie dice di essere fiera di essere paladina delle donne, e di portare un brano che parla del gentil sesso, senza essere una quota che lei stessa definisce simbolo di minoranza. Nella mitologia, Andromeda viene salvata da Perseo, dal mostro della Medusa; i tempi ora sono cambiati e le eroine si salvano da sole, come conferma la stessa cantante. Andromeda non vuole essere un brano femminista, ma la presa di coscienza che stiamo vivendo un’epoca del tutto nuova, in cui la figura femminile è pienamente consapevole del suo ruolo. Un brano scritto da un altro paladino dei giovani, Mahmood, vincitore uscente del festival di Sanremo.

ELODIE, ANDROMEDA E IL NUOVO ALBUM

Oltre alla canzone sanremese che di sicuro diventerà una hit radiofonica, Elodie lancia nella prima decade di Febbraio il suo nuovo album This is Elodie, di freschissima produzione. Sarà un mix di ballade e pezzi più ritmati e decisi, pronti a diventare dei tormentoni estivi come Margarita, Nero Bali, Pensare male di me, realizzata con i colleghi Marracash, Michele Bravi e Stash dei The Kolors. In una recente intervista sul Corriere della Sera Elodie ha raccontato che il suo nuovo album è un melting pot di tanti stili: in più, ascoltando i suoi vecchi brani, l’artista confessa di sentirsi più grande della sua età. Dopo un esordio dedicato al bel canto e alla melodia, con testi molto complessi e impegnati, oggi Elodie preferisce sperimentare e divertirsi con un linguaggio più giovane e fresco, anche naïf. L’amicizia con Stash e i produttori Takashi e Ketra, il rapporto professionale e sentimentale con Marracash hanno influenzato anche la sua sensibilità musicale, attingendo a sonorità elettroniche, trip pop e più ritmate. Elodie è regina del gossip per la sua chiacchierata love story con il rapper Marracash, ed è seguita da milioni di follower su Instagram, il social in cui ogni giorno posta immagini seducenti e sempre accattivanti. È alto l’hype per la sua partecipazione sanremese anche riguardo ai suoi outfit, sempre eleganti e sorprendenti. Un’artista che sa mixare alla perfezione talento e bellezza, voce black ed ispirazioni Made in Italy.

