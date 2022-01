Elodie di nuovo single?/ Le vacanze alle Maldive con sua sorella senza Davide Rossi

Elodie si è concessa il Capodanno in una meta esotica e calda in compagnia di sua sorella Fey. Le due sorelle si sono godute alcune giornate al caldo delle Maldive per concedersi un po’ di relax, dopo un anno lavorativo molto soddisfacente per la cantante, lontano da Milano e dallo stress.

Un particolare, tuttavia, non è sfuggito ai più attenti. La cantante è apparsa solo in compagnia di sua sorella con la quale tutti i fan hanno notato una grandissima somiglianza a tal punto da sembrare gemelle. Durante le vacanze di Elodie però, di Davide Rossi, con cui la cantante si stava frequentando dopo la rottura con il rapper Marracash, neanche l’ombra.

Elodie è tornata single?

Dopo aver visto le foto delle vacanze di Elodie che ha voluto condividere sui social solo alcuni momenti del suo viaggio in molti follower della cantante si sono chiesti se relazione tra lei e Davide Rossi sia finita del tutto o se l’ex modello di Armani la stia ancora aspettando al suo ritorno a Milano.

I primi rumors su Elodie e Davide Rossi hanno iniziato a circolare ad ottobre quando la cantante è stata vista assieme all’ex modello anche se da parte di nessuno dei due personaggi coinvolti è mai arrivato un annuncio ufficiale.

