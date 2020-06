ELODIE/ “Mi sono sempre scontrata con i pregiudizi” (Da noi… a ruota libera)

Pubblicità

Elodie ospite di “Da noi…a ruota libera” di Francesca Fialdini ha parlato dell’infanzia e del rapporto con i genitori. “Ho avuto un’infanzia complessa, ho scoperto subito come è un essere umano, sono diventata adulta abbastanza presto, ma ora a 30 anni gioco molto più di prima” rivela la cantante di Andromeda che molto piccola ha dovuto affrontare anche la separazione dei genitori. La reazione della cantante alla decisione dei genitori non è stata molto traumatica come ha raccontato: “ho reagito abbastanza bene, ero una bambina riflessiva, non avevo pretese da bambina, pensavo che i miei genitori avessero bisogno di essere felici, per me era importante che stessero bene”. Cresciuta libera e senza condizionamenti, la cantante parlando di sé dice: “le persone hanno dei pregiudizi, io sono stata educata in altro modo, non so cosa significhino, non mi appartengono, ma fanno parte della mia storia. I miei mi hanno insegnato che bisogna vivere con libertà, se mio padre vuole suonare per strada deve farlo non sta facendo niente di male”. Poi la svolta e la decisione di diventare cantante: “quando arrivo sul palco c’è tutto di me, gli eventi esterni mi hanno portato ad essere quella che sono e prendere determinate scelte. Ero molto spaventato da questo lavoro, ma le persone attorno a me mi hanno fatto capire che sei tu il tuo limite e non bisogna avere paura degli altri”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Elodie: “Dentro mi sento nera e bianca, è un dono!”

Elodie si racconta nel programma “Da noi…a ruota libera” condotto da Francesca Fialdini e trasmesso domenica 7 giugno 2020 su Raiuno. La cantante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con il brano “Andromeda”, ha da poche settimane lanciato il nuovissimo singolo “Guaranà” con cui si prepara a conquistare le classifiche estive. In questi giorni la cantante di Amici è stata ospite di Propoganda Live dove ha rivelato di essere stata in passato vittima di razzismo. “Ho conosciuto il razzismo sicuramente di riflesso. Qualche volta è successo di essere attaccata alle medie, ma da ragazzini ogni motivo è buono per mettere in difficoltà gli altri” ha dichiarato la cantante che proseguendo sul tema ha precisato “il razzismo in realtà io non lo comprendo, mi mette proprio in difficoltà. Ci ho pensato tante volte: ‘Che vuol dire? Che significa? La paura di cosa?'”, ha riflettuto, “io nasco proprio dall’incontro di etnie diverse e non mi sembra che sia successo qualcosa di brutto. La cosa bella è che io dentro mi sento nera e mi sento bianca. Lo sento nel sangue. Sento che c’è una ricchezza che viene da culture completamente diverse che si incontrano. Mi sembra di aver avuto un dono, una cosa preziosissima”.

Elodie: dopo “Andromeda” arriva “Guaranà”

Il 2020 è stato sicuramente, pandemia a parte, un anno davvero importante per la carriera artistica di Elodie. Dopo il grande successo di “Andromeda”, scritto appositamente per lei da Mahmood, la cantante è tornata in radio con il nuovo singolo dal titolo “Guaranà” che si candida tra i tormentoni di questa estate 2020. “Io sono una cantante pop. Cerco di veicolare messaggi con la mia personalità” ha precisato la cantante ospite di Propoganda che, in merito alla sua tipologia di musica, ha detto “faccio musica leggera. Credo che mi mostro per quella che sono. Combatto da sempre, da quando sono nata, e cerco di farlo capire. Io non mollo mai e spero che questo si noti. Nella vita le cose te le devi prendere. Io ci provo a trasmettere questo a mio modo, certe volte anche goffo, senza vergognarmi della mia storia, anzi cercando di raccontarla”. Prima di arrivare al successo e all’ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi, la cantante ha lavorato anche nei locali come cubista: “ho vissuto a Gallipoli e a Lecce per cinque anni dove ho fatto la cubista: quando ho iniziato, mi conoscevano tutti. In quei momenti devi vivere con il primo pregiudizio legato al lavoro. Di solito le persone pensano che le cubiste siano donne facili. Ho dovuto combattere con queste malelingue, con questo disagio”. Elodie, infatti, è nata in una famiglia mista come ha raccontato e trent’anni fa le cose erano leggermente diverse da oggi. Nonostante le difficoltà, però la cantante è consapevole di essere cresciuta approcciandosi alla diversità sin da bambina: “una famiglia mista era particolare, trent’anni fa. Questo mi ha aiutata a vivere la diversità come un arricchimento, ho ricevuto un’educazione diversa rispetto a quella delle mie amiche: ho avuto tante libertà ed ho visto prima l’essere umano del genitore”.



