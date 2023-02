Elodie, “Due” é regina in radio: sul podio di Sanremo 2023?/ Pronta a scalare le classifiche

Sanremo 2023, Elodie concorre nella gara dei 28 Big con la canzone Due

Si infiamma la competizione di Sanremo 2023, dentro e fuori le classifiche musicali, con Elodie che si impone tra i vincitori morali del Festival. A poche ore dalla finale del Festival della canzone italiana dell’11 febbraio 2023, la ex concorrente di Amici di Maria De Filippi mette a segno i primi traguardi raggiunti in musica con il rilascio di Due, la pop ballad con cui concorre tra i 28 Big al Festival per il titolo della canzone italiana.

Con il brano sanremese Elodie debutta alla #10 nella Top of the music FIMI, classifica di vendite dei singoli in Italia. Il debutto in termini di ascolti in streaming su Spotify Italia, per la proposta sanremese di Elodie é sempre in Top10, alla #8, e la sexy performer é tra i candidati Big più quotati alla vittoria di Sanremo 2023 nei vari sondaggi e pronostici di scommettitori e analisti web. Con la appassionante Due, intanto, Elodie infiamma il gossip che la vedrebbe protagonista a Sanremo 2023 per una piccata replica ad un ex, al grido nel refrain di Due “per me le cose sono due: lacrime mie o lacrime tue”.

Sanremo 2023, Elodie é favorita in radio

Nella serata delle cover di Sanremo 2023, convince il pubblico festivaliero prendendo parte al duetto con Big Mama in American Woman. Una performance in cui l’ex Amici sfodera il suo inconfondibile fascino di femme fatale del Pop made in Italy. La ormai ex allieva di Emma ad Amici potrebbe classificarsi sul podio, tra i primi tre classificati di Sanremo 2023, il Festival della canzone italiana.

Nel frattempo un altro dato particolarmente importante per la cantante si rileva tra i traguardi sanremesi. Due raggiunge la #2 nella EarOne Airplay Sanremo 2023, la classifica relativa ai passaggi radiofonici delle canzoni in lizza per il titolo di canzone italiana, alle spalle di Marco Mengoni che é in pole position con Due vite.

