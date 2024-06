Elodie e Andrea Iannone, altro che crisi: le romantiche foto al matrimonio di Diletta Leotta/ “L’amore…”

Chi sperava che voci e rumor di crisi tra Elodie e Andrea Iannone fossero frutto di fantasie e costruzioni mediatiche prive di fondamenta, può finalmente gioire. Alcune ore fa la cantante e il pilota erano tra gli invitati dello sfavillante matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius; occasione ghiotta per raccontare sui social anche la bellezza del loro amore.

Nelle ultime settimane la serenità tra Elodie e Andrea Iannone era stata messa in discussione da alcuni fattori non necessariamente legati ad una circostanza di crisi. Dall’assenza del pilota al matrimonio della madre della cantante, ai presunti fastidi di Iannone – come racconta Today – per il duetto di Elodie con Tananai. Ebbene, dal matrimonio di Diletta Leotta dove entrambi erano ospiti arrivano ottime notizie e prontamente testimoniate dagli scatti pubblicati sui social proprio da Elodie.

Elodie, un gesto social per ‘arenare’ le voci di crisi con il fidanzato Andrea Iannone

Come racconta Today, Elodie ha pubblicato una serie di foto in sequenza attraverso i propri profili social che raccontano alcuni dei momenti più romantici e iconici del matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. Tra le istantanee si può notare anche la presenza del fidanzato, Andrea Iannone, segno di un amore che procede a gonfie vele a dispetto dei rumor. La didascalia è tanto semplice quanto inequivocabile “L’amore”, con tante ‘M’ e un cuore rosso fiammante sul finale come a voler mettere un punto alle voci di crisi che non tardano mai ad arrivare anche quando lontane dalla realtà. Gli scatti con il fidanzato Andrea Iannone si aggiungono dunque al bacio tra i box di Elodie che, teneramente, due week-end fa lo ha seguito per gli impegni in Elodie.











