Elodie e Andrea Iannone vogliono un figlio? La coppia sembra voler dare una svolta decisiva per il 2025, ma andiamo con ordine. Le ultime dichiarazioni della cantante romana hanno acceso una speranza nel cuore dei fan, che presto potrebbero vederla mamma per la prima volta. Elodie, attualmente impegnata in due concerti a Napoli e a San Siro di Milano, sta per prepararsi anche per il Festival di Sanremo 2025. A tal proposito, a La Repubblica ha raccontato di essere molto fiera di quello che ha costruito fino ad adesso.

Non solo, l’artista si è detta molto contenta di essere affiancata da Carlo Conti, proprio come nel suo primo Sanremo del 2017, definendolo come un conduttore calmo, tranquillo e capace di rendere le cose facile. Spoiler sulla sua nuova canzone al Festival? Elodie svela qualche chicca sempre a La Repubblica, confessando di avere in serbo un brano incredibile, nonchè una canzone romantica che parlerà totalmente della sua personalità del passato. Un pezzo, che come tiene a precisare, non parla dell’oggi, periodo in cui è felicissima con il suo fidanzato Andrea Iannone.

Durante un’intervista a La Repubblica, Elodie ha svelato di avere il desiderio di un figlio. Ormai fa coppia con Andrea Iannone da tanti anni, e data la relazione stabile sta pensando di allargare la famiglia. “Oggi un figlio è nei miei pensieri”, dice la cantante, che a discapito della presunta crisi amorosa elogia il suo Andrea, definendolo come un uomo onesto e forte: “Lo stimo, ha affrontato gli urti della vita con dignità e dolcezza“. La cantante si è poi lasciata andare ad un commento decisamente hot sul pilota, una confessione che ha lasciato i suoi fan senza fiato.

“Lo accompagno spesso alle gare e quando torna ai box tutto sudato lo trovo molto sexy“, dice Elodie, che però ammette di provare molta ansia non appena sente i rombi del motore degli aerei. Oltretutto, la cantante spiega di avere paura della velocità. Non è mancata poi la domanda sui suoi look succinti, che nell’ultimo periodo creano non poche polemiche ogni volta che la cantante si esibisce in pubblico. Lei risponde tosta: “Mi piaccio così come sono, con i lati positivi e i negativi che si vedono“. Poi la rivincita personale: “Sono felice di aver posato per il calendario Pirelli.