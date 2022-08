Elodie e Andrea Iannone, scatta il bacio caliente in Sardegna?/ Le reazioni al gossip

Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone una nuova coppia vip? La segnalazione del bacio in Sardegna

Dopo essersi conquistata il titolo di regina dell’estate 2022, per il successo di Tribale, il singolo estivo che ha raggiunto la posizione numero 1 nella classifica Earone dei brani più trasmessi nelle stazioni radiofoniche, Elodie Di Patrizi torna a catalizzare l’attenzione mediatica per il gossip che la vede protagonista di un flirt con Andrea Iannone. Dopo aver ammesso che continua ad amare Marracash, nonostante il loro amore sia giunto al capolinea, Elodie farebbe ora coppia con il pilota di MotoGp ed ex storico di Belen Rodriguez, dal momento che i due presunti neo piccioncini sono stati avvistati insieme nel mezzo di una vacanza trascorsa a Porto Cervo, in Sardegna.

Elodie e Andrea Iannone "insieme in Sardegna", nuova coppia?/ I rumors...

I due sarebbero sbarcati nell’isola sarda insieme ad un gruppo di amici e il soggiorno estivo si sarebbe rivelato all’insegna della passione tra Andrea Iannone e l’ex allieva cantante di Amici di Maria De Filippi, tanto che si vocifera che tra i due ci sia stato almeno un bacio bollente. E particolarmente bollente si fa anche l’avvistamento segnalato da un utente del web, la cui testimonianza è ora ripresa dalla blogger Deianira Marzano via social con tanto di descrizione del bacio caliente: “Mercoledì sera al Sanctuary erano insieme e si sono baciati diverse volte”.

Elodie spopola in radio/ Ottiene una nuova numero 1 con Tribale!

Il sentiment generale in reazione al gossip sul nuovo amore estivo

Insomma, l’amore tra Elodie e Andrea si sarebbe rivelato esplosivo con un lungo e passionale bacio al rinomato locale sito nella Costa Smeralda. E in uno scatto rubato Elodie e Andrea appaiono immortalati l’una accanto all’altro, anche se non si intravede alcuna effusione nell’immagine in questione. Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone al momento non condividono sui social immagini che li immortalino insieme nella terra sarda, dove il loro incontro sarebbe avvenuto con la complicità di Diletta Leotta e il compagno Giacomo Cavalli. E intanto Deianira Marzano, all’unisono con molti internauti ritiene che tra Andrea Iannone e Elodie Di Patrizi la complicità sia tangibile: “Sarà pure un’amicizia, ma vedo che passano molto tempo insieme”.

Elodie e Andrea Iannone nuova coppia? Pizzicati a cena/ "E' rimasto folgorato...", e Marracash?

E gli utenti del web, tra le reazioni più disparate rispetto alle segnalazioni del nuovo rumoreggiato flirt in corso, intanto commentano su TikTok un video dove Elodie e Andrea si danno al drink notturno, dopo che in una delle prime cene sarde lui non le avrebbe mai tolto gli occhi di dosso come spiffera Gossip e tv: “No Iannone, ti prego”; “Bellissima coppia, mi piacciono molto”; “Troppo bella Elodie per Iannone”; “Buono se si è messa con Iannone, tempo due mesi e torna con Marracash”; “Vedendolo così Iannone non lo farei guidare neanche sulle strade normali”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA