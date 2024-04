Elodie e Andrea Iannone smentiscono la crisi con romantici scatti/ La coppia verso il matrimonio?

Elodie e Andrea Iannone si sono conosciuti tramite amici in comune; le prime paparazzate della coppia risalgono all’estate di due anni fa quando la storia era ancora molto fresca: “Siamo insieme da poco tempo” commentava la cantante a Domenica in, ma da quel momento non si sono più lasciati.

Da mesi girano voci su una presunta crisi che la coppia ha prontamente smentito con delle romantiche foto condivise sui social. La cantante guarda con gli occhi vispi il pilota che ricambia il suo sguardo con complicità e dolcezza in una scena che mostra a tutti la felicità della coppia. Il litigio di cui gli scorsi mesi parlava il settimanale Chi, è sicuramente stato un episodio isolati che non ha impattato in nessun modo sui due innamorati.

VISTO DA SINISTRA/ "Da Scurati ad Amadeus, aspettando Fiorello: ecco la nuova opposizione di artisti e pm"

Elodie e Andrea Iannone si stanno per sposare? L’anello misterioso

Elodie e Andrea Iannone sembrano sempre più complici e innamorati e questo è sotto gli occhi di tutti. In molti cominciano a pensare che la coppia stia procedendo naturalmente verso il matrimonio, considerando che sono insieme da circa due anni.

Elodie e Andrea Iannone amore a gonfie vele e gossip acceso: pensano ad un figlio?/ Smentita la crisi

Tempo addietro, infatti, la cantante e il campione a due ruote sono stati avvistati per le strade di Milano; l’artista aveva al dito un anello di fidanzamento molto appariscente: “Potrebbe essere un regalo di Iannone con tanto di promessa di nozze. Elodie è abituata ai gioielli così preziosi, essendo stata scelta come testimonial di Bulgari” si leggeva su Chi. Questo ha fatto scattare i pettegolezzi su una presunta proposta di nozze, di cui non ci sono ancora conferme. Ad ogni modo ci sarebbero tutte le premesse di fare il grande passo per la coppia il cui amore va a gonfie vele.

Renato Zero ricorda il duetto con Elodie: "Non vedevo l'ora mi chiamasse"/ "Voleva cantare Mi vendo, ma..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Iannone (@andreaiannone)













© RIPRODUZIONE RISERVATA