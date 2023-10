Elodie e Andrea Iannone, sorrisi e abbracci a non finire a Milano/ Spazzate via le voci di crisi

Elodie e Andrea Iannone insieme: le nuove foto allontanano le voci di crisi

Nelle ultime settimane si sono rincorse voci di una presunta crisi tra Elodie e Andrea Iannone. Dopo aver trovato l’amore l’uno al fianco dell’altra, da quella galeotta estate 2022 i due non si sono mai più separati e hanno decisamente bruciato le tappe. Ora la loro storia vive alla luce del sole, ma negli ultimi tempi il gossip si è interrogato su una presunta brusca frenata nei loro rapporti. A smentire però le voci di crisi, ora, ci pensano i nuovi scatti pubblicati dal settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola.

Fotografie che parlano da sole e che scacciano ogni nube nera sulla coppia, immortalata, stretta l’una all’altro, per le strade di Milano. Come riporta la rivista, la cantante e il pilota motociclistico si sono concessi una colazione / pranzo a Palazzo Parigi, nel capoluogo lombardo, assieme ad un gruppo di amici: tra questi Angelo, il fratello di Andrea Iannone. All’uscita dal Palazzo, la coppia è scappata via tra sorrisi e abbracci, nell’ennesima giornata di sole di questo ottobre che ha ancora tutto il sapore dell’estate. Insieme, poi, sono saliti a bordo di una 500 Abarth e hanno fatto immediato ritorno a casa.

Elodie e Andrea Iannone, la storia d’amore nata nell’estate 2022

Non v’è alcuna tempesta in corso, dunque, sulla coppia. Elodie e Andrea Iannone non sembrano affatto in crisi, a giudicare quantomeno dagli scatti di Chi, che li immortalando complici e innamorati come non mai. E, anche se dovessero aver realmente attraversato una fase complicata della propria storia d’amore, sembra ora che il peggio sia passato. L’estate 2022 è stata importantissima per la cantante e per il pilota motociclistico, che si sono innamorati per poi, passo dopo passo, mostrarsi in pubblico e vivere così la propria relazione alla luce del sole.

