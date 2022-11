Elodie e Andrea Iannone, vita di coppia/ Tra pranzi di lusso e giri in Porsche

Elodie e Andrea Iannone in giro a Milano: tra pranzi di lusso e giri in Porsche

Elodie e Andrea Iannone sono stati beccati dai paparazzi di Diva e Donna, mentre erano insieme a Milano. La coppia, che ormai è uscita allo scoperto, si sta vivendo appieno la storia d’amore. La cantante e il pilota sono stati fotografati mentre pranzavano in un lussuoso hotel della città, in cui ogni portata costa dai 20 euro in su.

Elodie e Andrea Iannone, dopo il pranzo, si recano in centro a Milano per un caffè in uno dei bar più rinomati della città e poi subito una passeggiata mano nella mano. Con i loro guadagni e il talento che non manca, stanno vivendo sereni la loro storia d’amore. Come riporta il settimanale: “Grazie al loro talento e ai loro guadagni, possono permettersi di pranzare nel ristorante di un famoso hotel, dove il risotto alla milanese costa 25 euro, gli spaghetti al pomodoro 22, l’uovo alla brace con asparagi 27“.

Elodie è felicemente fidanzata con Andrea Iannone, ma fino a qualche mese fa la cantante era ancora molto presa dal suo ex Marracash. L’artista, ai microfoni di Repubblica, ha parlato molto della sua carriera ma della sua ex fidanzata con la quale ha condiviso un grande amore.

Marracash sulla fine della relazione con Elodie dichiara: “Sarebbe ‘cancel culture’. Credo non ci sia nulla di male nel fatto che due persone si lascino, ma anche se io ritenessi sbagliato quanto è successo, o se ci fossimo lasciati in una maniera brutta, penso che gli errori che si fanno non si cancellano, sarebbe come mettere la testa nella sabbia”. Il cantante, dunque, conserva ancora un bellissimo ricordo dell’ex allieva di Amici nonostante la fine della loro storia d’amore.

