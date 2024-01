Elodie e Barbara Berlusconi insieme a Saint Moritz/ Vacanza di coppia con Iannone e Lorenzo Guerrieri

Elodie e Barbara Berlusconi grandi amiche a Saint Moritz: vacanza di coppia in montagna

Cosa ci fanno insieme Elodie e Barbara Berlusconi? È quello che qualcuno potrebbe essersi chiesto di fronte alle foto pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola dal 10 gennaio 2024, che vedono la celebre cantante e la figlia di Silvio Berlusconi insieme, tra abbracci e risate, in una bellissima cornice innevata. Elodie e Barbara sono insieme in vacanza a Saint Moritz, prestigiosa località svizzera, e stando alle immagini che le vedono protagoniste, le due sono molto amiche.

Elodie e Barbara Berlusconi non sono però da sole in vacanza sulla neve, ma sono anzi accompagnate dai rispettivi compagni: Andrea Iannone per la cantante, Lorenzo Guerrieri per l’imprenditrice. Le due coppie si godono la montagna tra pranzi e risate, come evidenziano gli scatti del settimanale.

Elodie in vacanza con Iannone dopo le polemiche

Proprio Elodie, negli ultimi giorni, è finita nel mirino di un’accesa polemica dopo aver annullato il concerto che avrebbe dovuto tenere a inizio gennaio a Teramo. La cantante ha dato come motivazione del forfait dei problemi di salute, tra cui una trachite che l’ha fatta diventare afona. Pochi giorni dopo Elodie è stata però avvistata in vacanza in Egitto insieme al fidanzato Iannone, immagini che hanno dato il via ad una lunga serie di accuse. C’è chi ha infatti accusato la cantante di aver mentito al suo pubblico, adducendo problemi di salute inesistenti solo per annullare un concerto e andare in vacanza. Elodie ha però smentito l’accusa, mostrandosi sì in Egitto, ma palesando di essere chiaramente afona.

