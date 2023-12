Elodie e Gino Paoli, scontro di fuoco/ Lui: “Cantanti che mettono in mostra il c*o”, lei: “Persona di m**a”

Gino Paoli attacca: “Per emergere mettono in mostra il c**o”

In queste ore c’è stato uno scontro infuocato tra Gino Paoli ed Elodie a distanza tanto inaspettato quanto duro. Sia la cantante romana che il cantautore ligure non le hanno mandate a dire usano parole forti. Andando con ordine, tutto è iniziato con l’intervista che Gino Paoli ha rilasciato al Corriere della Sera. In quest’occasione l’artista parlando del mondo dello spettacolo lo ha definito senza mezzi termini ‘una me**a‘. A questo punto il giornalista ha cercato di indagare il perché di una concezione così negativa.

Amanda Sandrelli: "Gino Paoli è stato un papà impegnativo"/ "Sono nata da un grande amore ma con mamma…"

Ed Gino Paoli , fornendo la sua motivazione, senza mezzi termini ha stroncato le artiste femminili: “Perché è tutto apparenza. Oggi peggio di ieri. Ieri avevamo Mina e la Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il c**o” Il cantante non ha fatto nomi e cognomi ma i riferimenti sono più che ovvi. E tra la varie artiste, si è sentita chiamata in causa anche Elodie la quale negli ultimi anni, mostrando look succinti e provocanti sui palchi dei suoi spettacoli finisce spesso nel mirino di critiche ingiustificate.

Gino Paoli attacca X Factor: "Non lo guardo, li porterei a dopolavoro ferroviario"/ "Sono finito in Questura"

Elodie replica duramente a Gino Paoli: “Ci sono persone di m***a”

E mentre Gino Paoli ha accusato alcune artiste di emergere solo perché mostrano il sedere, la replica al veleno di Elodie non si è fatta attendere. Anche la cantante romana con un tweet piccato su X non ha fatto nomi e cognomi ma anche in questo caso è chiaro a chi fosse rivolto il messaggio. Ed inoltre sotto un tweet di un giornalista che riportava la frecciata gratuita dell’artista genovese ha scritto provocatoria “Buonaaaasera cit.”

Nel dettaglio, Elodie attraverso il suo profilo X ha tuonato: “Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle M***e, è così. Io preferisco essere una bella persona”. Sia per il fatto di aver utilizzato la stessa offesa di Gino Paoli che per il tempismo del tweet sembra non ci siano dubbi sul destinatario. Per il momento la querelle tra i due artisti è finita qui e molto probabilmente Gino Paoli non replicherà. Certo è però che nessuno si aspettava questo scontro pesante tra Elodie e Gino Paoli

Elodie risponde agli haters e spiega perché si spoglia/ "C’è chi pensa mi spogli per gli uomini, invece..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA