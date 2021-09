Elodie/ È la nuova Jennifer Lopez? Dal canto alla conduzione: l’evoluzione dell’ex Amici

A “Da Grande” torna Elodie. La cantante è stata ospite la scorsa settimana nella trasmissione di Cattelan dove ha omaggiato Raffaella Carrà presentando un medley delle sue più famose canzoni. Oggi tornerà su Rai Uno per l’ultima puntata dello show serale. Nei giorni scorsi Vanity Fair le ha dedicato la copertina del settimanale intitolata – Vanity Queen -, dove l’artista posa con una folta chioma nera, per sostenere l’onlus “Pangea” in aiuto delle donne afgane. Ma negli ultimi giorni si è parlato di Elodie anche per l’uscita del suo nuovo singolo: il 22 settembre è stato presentato infatti Vertigine.

Il testo della canzone è stato scritto da Elisa, nella realizzazione del cd sono intervenuti molti suoi amici quali Marz, Dardust, il fidanzato Marracash, Mahmood, Federica Abbate e per finire Tropico. Sul suo profilo Instagram l’artista ha postato un video regalando ai fan le prime note della nuova canzone ottenendo migliaia di visualizzazioni.

Elodie a Da Grande: è la nuova Jennifer Lopez?

Nell’intervista concessa al periodico Elodie ha svelato i retroscena della sua relazione sentimentale con Marracash: “Siamo diversi. Io più leggera, lui è come se scrivesse con il sangue”. Elodie nella vita non ha mai avuto paura di andare controcorrente, merito di Maria De Filippi che l’ha “scoperta” ad Amici e le ha insegnato molto, da lei ha imparato la libertà di essere se stessa. “Se ti concedi quella libertà, nessuno si arrogherà mai il diritto di dirti dove devi stare“. La cantante romana non finisce di stupirci, è stato presentato da poco il nuovo cast de “Le Iene” e ad affiancare la Gialappa’s Band e Nicola Savino ci saranno dieci donne, tra cui appunto Elodie.

Per lei non si tratta di una prima volta nelle vesti di conduttrice: l’abbiamo già vista impegnata in questo ruolo al Festival di Sanremo accanto ad Amadeus. Ne è passata di acqua sotto i ponti quando Elodie sedeva sui banchi della scuola di “Amici” e non riusciva a tenere il palco perché troppo impacciata. Ora la cantante è cresciuta artisticamente, non è mai fuori posto, si mette sempre in gioco e ogni volta è un tripudio di applausi e standing ovation. Già qualcuno ha azzardato definendola la degna erede di Jennifer Lopez dopo che ha visto la sua esibizione domenica scorsa da Cattelan. Prima ha incantato il pubblico ballando il “Tuca Tuca” con il conduttore e poi esibendosi in una versione rivisitata di “Pedro” dove la somiglianza con JLo è stata significativa. Come ci sorprenderà questa sera?



