Elodie e Marracash in crisi?/ “Il cuore della cantante sanguina”: scoop di Oggi

Elodie e Marracash sono davvero in crisi? Non si placano i rumors sullo stato di salute della relazione dei due artisti. Elodie e Marracash hanno sempre vissuto la relazione con discrezione condividendo solo poche foto sui social. Tuttavia, da diverso tempo, i due non si mostrano insieme e, sul web, si sono scatenati rumors su una presunta crisi sentimentale. L’ultima intervista rilasciata da Elodie aveva fatto placare i pettegolezzi, ma un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi nel numero in edicola ha riacceso i riflettori sulla coppia.

“marracash si legge sul settimanale diretto da Umberto Brindani che ha riportato l’indiscrezione dopo aver sorpreso Elodie in un bar milanese con “viso sofferente“. “No, Elodie non è affatto felice, sta soffrendo e si vede”, scrive ancora Oggi.

Elodie e Marracash: le parole della cantante

Solitamente molto discreta e riservata, Elodie ha parlato della sua storia con Marracash in un’intervista rilasciata a Vanity Fair descrivendo la relazione con il rapper “faticosa e stimolante”. Amante dei propri spazi e della propria libertà, Elodie, alla giornalista che le ha chiesto news sulla sua relazione, ha risposto così:

«È stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi». La segnalazione riportata dal settimanale Oggi ha scatenato nuovamente i rumors sulla coppia. Elodie romperà il silenzio o sceglierà di non commentare gli ultimi rumors?

