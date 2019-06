Elodie e Marracash, “Margarita” è il nuovo singolo/ Video: “a 14 anni ho scoperto…”

Elodie e Marracash sono pronti a scalare le classifiche italiane lanciando la sfida ad altri artisti italiani per diventare gli interpreti del nuovo tormentone estivo. Venerdì 14 giugno, infatti, esce il nuovo singolo della cantante e del rapper dal titolo tipicamente estivo “Margarita“. Ritmo reggae fresco e testo autoironico, rendono il singolo “Margarita” adatto a far cantare e ballare tutti in questa estate che si preannuncia bollente. Dopo il successo ottenuto con Nero Bali con Michele Bravi e Gué Pequeno e quello portato a casa in duetto con i The Kolors sulle note di “Pensare male”, Elodie spera di raggiungere un nuovo successo in coppia con Marracash. Le premesse affinchè ciò accada ci sono tutte. «Guardo le foto e inizio a realizzare di aver fatto un pezzo con Marracash. Grazie Fabio, per me è un onore!» scrive la cantante che nel video mostra la propria bellezza e sensualità cantando e ballando a ritmo di “margarita”.

ELODIE E MARRACASH, DUETTO IN “MARGARITA”: I RICORDI DELLA CANTANTE

Elodie e Marracash sono pronti a conquistare tutti con il loro “Margarita”. La cantante, resa famosa da Amici di Maria De Filippi, ai microfoni di Leggo, spiega i motivi per i quali è il singolo si chiama “Margarita”. «L’estate è da sempre per me un momento di leggerezza e divertimento. I miei 14 anni avevano già la libertà della generazione di oggi: uscivo da sola, le notti bianche in via del Corso a Roma, il mare a Ostia. Ho scoperto la vita presto» – racconta la Di Patrizi che, prima di trovare successo nella musica, ha fatto di tutto – «Ho fatto mille lavori per mantenermi, dalla commessa all’indossatrice. Non stavo a casa a guardare la tv ma sempre in giro. Io vivevo, parlavo con tutti, pure con i barboni. Mi piaceva ascoltare, osservare. Sono sempre stata così: spontanea e semplice». Oggi, ha trovato la propria strada e, sognando di poter tornare anche a fare jazz, si gode il duetto con Marracash: «Quando mi hanno detto che avrebbe duettato con me, ero felice. Lui rappresenta la parte di rap bello. Il brano parla di amori estivi. E il video ricalca quelli che si facevano negli anni 2000: Elodie tipo Kelis di Trick Me».





