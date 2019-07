Elodie e Marracash/ Video, lei: “Gli ho chiesto io di cantare insieme, per me lui…”

Risate e tanta complicità tra Elodie e Marracash nel corso dell’intervista rilasciata oggi ai microfoni di Rtl 102.5. La loro “Margarita” è ormai un vero e proprio tormentone estivo ma è anche stato il primo passo verso l’inizio di una relazione d’amore. Ma com’è nato tutto? È Elodie a svelare i retroscena, finora inediti, di questo brano. “La nostra collaborazione? È nata da me, dalla discografica… gli abbiamo fatto una richiesta. – ammette la cantante, ex di Amici. Poi continua – In realtà non credevo neanche che accettasse, lo speravo, stavo con le dita incrociate perché con lui sarebbe stato un salto di qualità non indifferente, quindi mi sono detta ‘Speriamo bene'”. La proposta di Elodie è stata accettata da Marracash sin da subito, come lo stesso rapper ammette.

Elodie e Marracash: com’è nata “Margarita”

“A me il pezzo è piaciuto praticamente subito.” conferma infatti Marracash ai microfoni di Radio RTL 102.5. Ne spiega poi le motivazioni: “Noi non ci conoscevamo neanche, però mi è sembrato subito un pezzo estivo, molto radiofonico ma molto elegante. Mi è piaciuto e alla fine lo abbiamo fatto benissimo.” Si parla anche degli impegni musicali di quest’estate. Marracash ammette che passerà la bella stagione in studio a lavorare. Elodie, invece, racconta la sua evoluzione: “Da un anno a questa parte sto facendo un percorso molto più fresco, alla fine più simile a come sono io nella vita. Ora mi sento molto più a mio agio, mi diverto un po’ di più.” Non mancano sorrisi e complicità tra i due che, tuttavia, non toccano argomenti troppo “privati”.





